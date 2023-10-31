Тренеру «Лиона» наложили 15 швов после нападения фанатов

Фанаты «Марселя» забросали камнями и бутылками автобус, где находились футболисты и тренерский штаб «Лиона». У транспортного средства было разбито окно, осколки стекла попали в лицо Гроссо.

«Состоялась кризисная встреча, которая позволила нам узнать мнение заинтересованных сторон после выводов о травмах сотрудников “Лиона”. “Лион” не хотел, чтобы матч состоялся. Что касается решения “Лиона” и протокола, который Лига 1 установила в этом вопросе, то было принято решение не начинать матч. Он не состоится, решение уже принято. Следующими шагами будут подача отчетов в компетентные органы», — приводит слова Летексье RMC Sport.