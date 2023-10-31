Тренеру «Лиона» наложили 15 швов после нападения фанатов
Главному тренеру футбольного клуба «Лион» Фабио Гроссо наложили 15 швов после нападения на клубный автобус фанатов «Марселя» перед матчем команд в чемпионате Франции, сообщает Sky.
Главному тренеру футбольного клуба «Лион» Фабио Гроссо наложили 15 швов после нападения на клубный автобус фанатов «Марселя» перед матчем команд в чемпионате Франции, сообщает Sky.
Фанаты «Марселя» забросали камнями и бутылками автобус, где находились футболисты и тренерский штаб «Лиона». У транспортного средства было разбито окно, осколки стекла попали в лицо Гроссо.
Лига 1 приняла решение отменить матч. Новая дата проведения игры будет объявлена позднее. Арбитр матча Франсуа Летексье объяснил решение об отмене матча.
«Состоялась кризисная встреча, которая позволила нам узнать мнение заинтересованных сторон после выводов о травмах сотрудников “Лиона”. “Лион” не хотел, чтобы матч состоялся. Что касается решения “Лиона” и протокола, который Лига 1 установила в этом вопросе, то было принято решение не начинать матч. Он не состоится, решение уже принято. Следующими шагами будут подача отчетов в компетентные органы», — приводит слова Летексье RMC Sport.