«Челси» подготовил рождественский подарок для своих фанатов

«Клуб осознает, что в этот день возможности транспорта ограничены по сравнению с другими днями, поскольку это воскресенье, а также канун Рождества. Мы признаем непоколебимую преданность наших болельщиков, которые проявляют ее, поддерживая команду дома и на выезде. Поэтому в знак признательности болельщикам, отправляющимся в эту поездку, в качестве жеста доброй воли “Челси” предложит бесплатный проезд всем, кто купит билет. Болельщики будут бесплатно довезены до матча, а затем до дома. Места можно будет забронировать, как только билеты на игру поступят в продажу», — говорится в заявлении на официальном сайте «Челси».