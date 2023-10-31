«Челси» подготовил рождественский подарок для своих фанатов
Лондонский клуб организует бесплатный проезд на автобусе для своих фанатов на матч Английской Премьер-лиги 24 декабря.
Лондонский клуб организует бесплатный проезд на автобусе для своих фанатов на матч Английской Премьер-лиги 24 декабря.
Пресс-служба «Челси» сообщила о решении клуба организовать бесплатный проезд на автобусе для болельщиков на матч английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном», который запланирован на 24 декабря, накануне католического Рождества.
«Клуб осознает, что в этот день возможности транспорта ограничены по сравнению с другими днями, поскольку это воскресенье, а также канун Рождества. Мы признаем непоколебимую преданность наших болельщиков, которые проявляют ее, поддерживая команду дома и на выезде. Поэтому в знак признательности болельщикам, отправляющимся в эту поездку, в качестве жеста доброй воли “Челси” предложит бесплатный проезд всем, кто купит билет. Болельщики будут бесплатно довезены до матча, а затем до дома. Места можно будет забронировать, как только билеты на игру поступят в продажу», — говорится в заявлении на официальном сайте «Челси».
«Челси» после десяти туров АПЛ занимает 11-е место в турнирной таблице. Летом 2023 года клуб возглавил аргентинский специалист Маурисио Почеттино.