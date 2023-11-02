Головин второй раз подряд признан игроком месяца в «Монако»

Победитель был определен путем голосования болельщиков клуба, по итогам которого российский полузащитник набрал 91% голосов. Головин принял участие во всех трех матчах «Монако» в октябре и отметился дублем в домашней игре против «Метца» (2:1).
Стоит отметить, что 27-летний россиянин признается лучшим игроком месяца второй раз подряд — аналогичную награду он получил по итогам сентября.
В нынешнем сезоне Головин провел за «Монако» девять матчей, в которых забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу.