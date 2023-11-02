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14:36 (мск), источник: Sportmail.ru

Головин второй раз подряд признан игроком месяца в «Монако»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин признан лучшим игроком команды по итогам октября. Об этом сообщает официальный сайт монегасков.

МонакоЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

Победитель был определен путем голосования болельщиков клуба, по итогам которого российский полузащитник набрал 91% голосов. Головин принял участие во всех трех матчах «Монако» в октябре и отметился дублем в домашней игре против «Метца» (2:1).

Во время загрузки произошла ошибка.

Стоит отметить, что 27-летний россиянин признается лучшим игроком месяца второй раз подряд — аналогичную награду он получил по итогам сентября.

В нынешнем сезоне Головин провел за «Монако» девять матчей, в которых забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу.

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2:0
Первый тайм: 2:0
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