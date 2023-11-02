Головин второй раз подряд признан игроком месяца в «Монако»

Победитель был определен путем голосования болельщиков клуба, по итогам которого российский полузащитник набрал 91% голосов. Головин принял участие во всех трех матчах «Монако» в октябре и отметился дублем в домашней игре против «Метца» (2:1).

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=a60dfa64f6d0a7ee&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239594" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Стоит отметить, что 27-летний россиянин признается лучшим игроком месяца второй раз подряд — аналогичную награду он получил по итогам сентября.