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09:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Хави: мы на полпути к возвращению великой «Барсы»

Главный тренер «Барселоны» Хави считает, что каталонский клуб находится на пути к возвращению былого величия. Об этом сообщает издание Marca.

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Источник: Reuters

«Мы достигаем целей, которые сами перед собой ставим и которые ставит перед нами клуб. Мы пришли в команду в очень сложный сезон и спасли его. Прошлый сезон был очень хорошим в плане результатов.

Мы должны сделать так, чтобы наша игра снова была великолепной, и именно этим мы и занимаемся. Честно говоря, мы хорошо потрудились. Мы на полпути к возвращению великой “Барсы”. Оценка последних двух сезонов положительная. Мы на полпути к абсолютному успеху.

Есть матчи, в которых мы играли не на том уровне, на котором должны. Мы самокритичны в этом плане. Нужно вернуть прежний уровень. И это касается не только игры как таковой. У нас должен быть свой стиль, и мы должны его навязывать другим», — сказал Хави.

После 12 туров чемпионата Испании «Барселона» занимает третье место, отставая от лидирующей «Жироны» на четыре очка. В прошлом сезоне каталонцы впервые за четыре года стали чемпионами Испании.

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