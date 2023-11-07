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10:39 (мск), источник: Sportmail.ru

Похитители отца футболиста Диаса выступили с заявлением

Повстанческая группировка «Армия национального освобождения», удерживающая отца игрока «Ливерпуля» Луиса Диаса утверждает, что военные действия в этом районе не только задерживают освобождение заложника, но и подвергают его опасности, сообщает The Guardian.

Ливерпуль
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Источник: Reuters

Ранее повстанцы объявили, что готовы отпустить отца Диаса. О его похищении стало известно 29 октября. В тот же день пропала мать футболиста, но ее вскоре нашли спасатели.

«Мы начали процесс, чтобы сделать это как можно скорее. Мы прилагаем усилия, чтобы избежать инцидентов с правительственными войсками. Район все еще остается военизированным, в рамках интенсивной поисковой операции проводятся облеты, высаживаются военнослужащие, ведется радиовещание, предлагаются вознаграждения.

Сложившаяся ситуация не позволяет быстро и безопасно осуществить план освобождения, при котором Луис Мануэль Диас не подвергнется опасности. Если операции в этом районе будут продолжаться, то это приведет к задержке освобождения и увеличению рисков.

Мы понимаем страдания семьи Диаса, мы сдержим свое слово и освободим его в одностороннем порядке, как только будут получены гарантии безопасности для развития операции по освобождению» — приводит слова командира группировки Хосе Мануэля Мартинеса Кироса The Guardian.

В воскресенье «Ливерпуль» на выезде со счетом 1:1 сыграл вничью с «Лутоном». 26-летний Диас отличился в этом матче. После забитого гола он поднял игровую футболку, под ней была майка с надписью «Освободите моего отца». Диас провел первый матч после похищения родителей, до этого он пропустил две игры команды.

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