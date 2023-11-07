Похитители отца футболиста Диаса выступили с заявлением

«Мы начали процесс, чтобы сделать это как можно скорее. Мы прилагаем усилия, чтобы избежать инцидентов с правительственными войсками. Район все еще остается военизированным, в рамках интенсивной поисковой операции проводятся облеты, высаживаются военнослужащие, ведется радиовещание, предлагаются вознаграждения.



Сложившаяся ситуация не позволяет быстро и безопасно осуществить план освобождения, при котором Луис Мануэль Диас не подвергнется опасности. Если операции в этом районе будут продолжаться, то это приведет к задержке освобождения и увеличению рисков.



Мы понимаем страдания семьи Диаса, мы сдержим свое слово и освободим его в одностороннем порядке, как только будут получены гарантии безопасности для развития операции по освобождению» — приводит слова командира группировки Хосе Мануэля Мартинеса Кироса The Guardian.