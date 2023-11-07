Роналду не сыграет за «Аль-Наср» в азиатской ЛЧ из-за усталости
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду пропустит сегодняшний матч азиатской Лиги чемпионов против катарского «Аль-Духаиля» из-за накопившейся усталости. Об этом сообщает портал Goal.
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду пропустит сегодняшний матч азиатской Лиги чемпионов против катарского «Аль-Духаиля» из-за накопившейся усталости. Об этом сообщает портал Goal.
Отсутствие 38-летнего португальца в предстоящем матче подтвердил главный тренер саудовского клуба Луиш Каштру.
«Роналду не будет участвовать в матче, потому что он устал из-за большого количества игр. Я знаю, что есть желающие его увидеть, но ему нужно отдохнуть. Он не готов, но у нас много звезд. Это не я решил не ставить на матч Роналду, это решило его состояние. Потому что 48 часов назад он сыграл матч, а до этого отыграл 120 минут», — сказал Каштру.
В субботу, 4 ноября, Роналду сыграл в матче чемпионата Саудовской Аравии против клуба «Аль-Халидж» (2:0). Португалец отметился в этой встрече голом и результативной передачей. 31 октября он провел 120 минут в кубковом матче против «Аль-Иттифака» (1:0).
После трех матчей «Аль-Наср» занимает первое место в группе азиатской Лиги чемпионов, имея в своем активе три победы.
Криштиану Роналду перешел в «Аль-Наср» зимой 2023 года. В текущем сезоне он принял участие в 16 матчах команды во всех турнирах, в которых забил 15 голов и сделал девять результативных передач.