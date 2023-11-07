Роналду не сыграет за «Аль-Наср» в азиатской ЛЧ из-за усталости

«Роналду не будет участвовать в матче, потому что он устал из-за большого количества игр. Я знаю, что есть желающие его увидеть, но ему нужно отдохнуть. Он не готов, но у нас много звезд. Это не я решил не ставить на матч Роналду, это решило его состояние. Потому что 48 часов назад он сыграл матч, а до этого отыграл 120 минут», — сказал Каштру.