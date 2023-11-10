Луис Суарес оформил хет-трик в Бразилии за 19 минут

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=08b743ba731288d0&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239732" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Главным героем матча стал нападающий «Гремио» Луис Суарес. 36-летний уругваец при счете 1:3 забил три мяча, отличившись на 50-й, 54-й и 69-й минутах.

Матч имел определяющее значение для обеих команд в борьбе за титул. После победы «Гремио» смог сравняться по набранным очкам с «Палмейрасом» и «Ботафого», который на протяжении всего чемпионата лидировал в турнирной таблице. Примечательно, что «Гремио» одержал пятую победу подряд, в то время как «Ботафого» потерпел четвертое поражение кряду. До окончания чемпионата Бразилии осталось пять туров. В гонке за чемпионских титул участвуют сразу шесть команд.

Суарес перешел в «Гремио» в январе 2023 года из «Насьоналя». За клуб из Порту-Алегри уругваец провел 48 матчей во всех турнирах, в которых забил 23 мяча и сделал 16 голевых передач. Суарес является самым результативным игроком чемпионата Бразилии по системе «гол+пас» и входит в тройку лучших бомбардиров турнира.