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09:27 (мск), источник: Sportmail.ru

Луис Суарес оформил хет-трик в Бразилии за 19 минут

«Гремио» на выезде одержал волевую победу над «Ботафого» (4:3) в матче 33-го тура чемпионата Бразилии по футболу.

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Главным героем матча стал нападающий «Гремио» Луис Суарес. 36-летний уругваец при счете 1:3 забил три мяча, отличившись на 50-й, 54-й и 69-й минутах.

Матч имел определяющее значение для обеих команд в борьбе за титул. После победы «Гремио» смог сравняться по набранным очкам с «Палмейрасом» и «Ботафого», который на протяжении всего чемпионата лидировал в турнирной таблице. Примечательно, что «Гремио» одержал пятую победу подряд, в то время как «Ботафого» потерпел четвертое поражение кряду. До окончания чемпионата Бразилии осталось пять туров. В гонке за чемпионских титул участвуют сразу шесть команд.

Суарес перешел в «Гремио» в январе 2023 года из «Насьоналя». За клуб из Порту-Алегри уругваец провел 48 матчей во всех турнирах, в которых забил 23 мяча и сделал 16 голевых передач. Суарес является самым результативным игроком чемпионата Бразилии по системе «гол+пас» и входит в тройку лучших бомбардиров турнира.

Ранее сообщалось, что Суарес после окончания контракта с «Гремио» зимой станет игроком «Интер Майами», где воссоединится со своими бывшими партнерами по «Барселоне» Лионелем Месси, Серхио Бускетсом и Жорди Альбой. Уругваец согласовал с клубом из США контракт по схеме «1+1».

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