Давид де Хеа зимой может стать игроком «Бетиса»

По информации источника, спортивный директор «Бетиса» Рамон Планес на этой неделе провел встречу с 33-летним вратарем, на которой обе стороны продемонстрировали заинтересованность в заключении соглашения.

Испанский клуб в зимнее трансферное окно хочет добавить глубины на вратарской позиции. На данный момент в «Бетисе» нет основного вратаря — игровое время между собой делят 40-летний чилиец Клаудио Браво и 29-летний португалец Руй Силва.

Минувшим летом де Хеа в связи с истечениям контракта покинул «Манчестер Юнайтед» после 12 лет выступлений за английский клуб. Испанский вратарь не смог найти себе новую команду, отклонив при этом несколько предложений из Саудовской Аравии. Сообщалось, что де Хеа рассматривал возможность завершить спортивную карьеру.

Де Хеа перешел в «Манчестер Юнайтед» летом 2011 года из мадридского «Атлетико». В общей сложности он провел за манкунианцев 545 матчей, в которых пропустил 590 мячей и 190 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Вместе с «Юнайтед» он становился чемпионом Англии и обладателем Кубка страны, дважды выигрывал Кубок английской лиги, трижды — Суперкубок Англии, а также становился победителем Лиги Европы.