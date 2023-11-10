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15:30 (мск), источник: Sportmail.ru

Названы лучший футболист и тренер чемпионата Англии в октябре

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах признан лучшим футболистом английской Премьер-лиги (АПЛ) в октябре. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур
Арсенал
Астон Вилла
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Источник: Reuters

Салах провел в октябре три матча, в которых забил пять мячей. Египтянин отметился дублями в ворота «Брайтона» (2:2) и «Эвертона» (2:0), а также голом в ворота «Ноттингем Форест» (3:0). В борьбе за награду Салах обошел защитника «Тоттенхэма» Кристиана Ромеро, полузащитника «Арсенала» Деклана Райса, полузащитника «Астон Виллы» Дугласа Луиса, нападающего «Брентфорда» Бриана Мбемо и вингера «Вулверхэмптона» Педру Нету.

Для Салаха это пятая награда лучшему игроку месяца в АПЛ за карьеру. Чаще него эту награду выигрывали лишь Стивен Джеррард, Криштиану Роналду (оба — по шесть), Серхио Агуэро и Харри Кейн (оба — по семь).

Тренером месяца в третий раз подряд стал главный тренер «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу. Под руководством 58-летнего австралийского специалиста «шпоры» в октябре обыграли «Лутон» (1:0), «Фулхэм» (2:0) и «Кристал Пэлас» (2:1).

Постекоглу стал третьим тренером в истории АПЛ, которому удавалось выиграть эту награду на протяжении трех месяцев подряд. Ранее этим достижением могли похвастать только главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола и главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

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