Клуб из Франции пролетит 16300 км, чтобы сыграть кубковый матч

Жеребьевка 1/128 финала Кубка Франции определила для «Тьонвиля» выездную игру против клуба «Ианген Спорт» из Новой Каледонии — заморской французской территории, расположенной в Тихом океане восточнее Австралии и севернее Новой Зеландии. Материковую часть Франции и архипелаг разделяют 16300 километров.

В общей сложности футболисты проведут в самолетах минимум двое суток в полетах туда-обратно и преодолеют суммарный путь более 33 тысяч километров. Отмечается, что «Тьонвиль» был в числе клубов, подавших предварительную заявку для участия в выездной кубковой игре против заморских команд. «Тьонвиль» и «Ианген Спорт» сыграют между собой в субботу 18 ноября.

Клубы из заморских территорий Франции выступают в национальном кубке с 1961 года и начинают свой путь со стадии 1/256 финала. Наивысшим успехом для заморских команд является выход в 1/32 финала. Такого успеха добавились сразу три клуба — «Ле Жельдар» из Французской Гвианы в сезоне 1988/89, а также «Сен-Пьеруаз» из Реюньона и «Франсискен» из Мартиники в сезоне 2019/20.

В прошлом сезоне «Тьонвиль» стал одним из победителей шестого французского дивизиона. В этом сезоне клуб из одноименного города с населением 42 тысяч человек лидирует в первой группе пятой французской лиги.