Текущие события
Футбол. Первая лига
18:30
Сокол
Арсенал
Футбол. Зарубежный
12.11
РБ Лейпциг
Фрайбург
31
Футбол. Зарубежный
12.11
Интер
Фрозиноне
20
Футбол. Зарубежный
12.11
Ланс
Марсель
10
Футбол. Чемпионат Европы
12.11
Косово
Израиль
10
Футбол. Зарубежный
12.11
Атлетико
Вильярреал
31
Все события
Футбол. Франция. Лига 1. Последние результаты
12.11
Ланс
Марсель
10
12.11
Ренн
Лион
01
12.11
Клермон Фут
Лорьян
10
12.11
Лилль
Тулуза
11
12.11
Метц
Нант
31
11.11
Гавр
Монако
00
11.11
Реймс
ПСЖ
03
10.11
Монпелье
Ницца
00
Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
16:21 (мск), источник: Sportmail.ru

Клуб из Франции пролетит 16300 км, чтобы сыграть кубковый матч

Французский клуб «Тьонвиль» из пятого дивизион проведет самый дальний гостевой матч для французских команд в истории национальных турниров. Об этом сообщает портал France Bleu.

Чемпионат Франции: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2023

Жеребьевка 1/128 финала Кубка Франции определила для «Тьонвиля» выездную игру против клуба «Ианген Спорт» из Новой Каледонии — заморской французской территории, расположенной в Тихом океане восточнее Австралии и севернее Новой Зеландии. Материковую часть Франции и архипелаг разделяют 16300 километров.

В общей сложности футболисты проведут в самолетах минимум двое суток в полетах туда-обратно и преодолеют суммарный путь более 33 тысяч километров. Отмечается, что «Тьонвиль» был в числе клубов, подавших предварительную заявку для участия в выездной кубковой игре против заморских команд. «Тьонвиль» и «Ианген Спорт» сыграют между собой в субботу 18 ноября.

Клубы из заморских территорий Франции выступают в национальном кубке с 1961 года и начинают свой путь со стадии 1/256 финала. Наивысшим успехом для заморских команд является выход в 1/32 финала. Такого успеха добавились сразу три клуба — «Ле Жельдар» из Французской Гвианы в сезоне 1988/89, а также «Сен-Пьеруаз» из Реюньона и «Франсискен» из Мартиники в сезоне 2019/20.

В прошлом сезоне «Тьонвиль» стал одним из победителей шестого французского дивизиона. В этом сезоне клуб из одноименного города с населением 42 тысяч человек лидирует в первой группе пятой французской лиги.

«Ианген Спорт» является трехкратным чемпионом Новой Каледонии и пятикратным обладателем Кубка. В завершившемся на прошлой неделе чемпионате архипелага клуб занял третье место.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Призеры Олимпиады фигуристы Морозов и Тарасова объявили о...
Клуб из Франции пролетит 16300 км, чтобы сыграть кубковый матч
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь