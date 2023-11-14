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09:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Аршавин заявил, что не понимает переход Кузяева в «Гавр»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин в эфире шоу «Это футбол, брат!» заявил, что не понимает решение полузащитника Далера Кузяева перейти из «Зенита» в «Гавр».

ГаврЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: ФК «Гавр»

«Сильные футболисты должны стремиться в сильные клубы, в том числе и европейские, здесь вопросов нет. Просто не нужно уезжать “лишь бы в Европу”. Я не вижу смысла уезжать в средний итальянский или английский клуб. Для чего? Ни денег, ни славы.

Миранчук мало зарабатывает? Ну, а что он приобрел? Даже я, находясь в “Арсенале”, понимал, что все равно первое место не выиграю. И мне, как спортсмену… для чего я играю? Я привык играть в “Зените”, потому что я могу что-то выиграть, но там я понимал, что точно ничего не выиграем.

Зачем тогда было переходить в “Арсенал”? Пока я там не оказался, думал, что они рассчитывают на первое место. Надо соизмерять свой уровень. Эти люди не готовы играть в топ-командах. Сейчас уехал Кузяев за очень маленькие деньги. Для меня это непонятно по-спортивному. Потому что “Зенит” намного круче, чем “Гавр”.

Круче ли играть в “Зените” без еврокубков? Нет, может быть, в данном ситуации это не круче, но хорошо, чего он там добьется? Дай бог, пойдет на повышение, но, думаю, в топ-клуб он все равно не попадет. Все остальное, колупаться… Может, ему европейская жизнь больше нравится, потом он хочет остаться в Европе жить — это одно. Но с точки зрения спорта — я бы в его случае оставался в “Зените”, — сказал Аршавин.

Кузяев перешел в «Гавр» минувшим летом на правах свободного агента. В составе французской команды он провел 12 матчей, в которых забил два мяча. В чемпионате Франции «Гавр» идет на седьмом месте — от еврокубковой зоны его отделяет одно очко.

До перехода в «Гавр» Кузяев на протяжении шести лет выступал за санкт-петербургский «Зенит», в составе которого он стал пятикратным чемпионом России.

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