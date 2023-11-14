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09:31 (мск), источник: Sportmail.ru

Экс-игрок сборной России продлил контракт с «Кайратом»

«Кайрат» на официальном сайте объявил о продлении контракта с бывшим защитником московского ЦСКА и сборной России Виктором Васиным.

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Источник: https://vk.com/fckairat

Новое соглашение 35-летнего футболиста рассчитано до конца 2024 года.

«Поздравляем Виктора с новым контрактом! Желаем крепкого здоровья и новых побед вместе с командой!» — сказано в заявлении клуба.

Васин выступает за «Кайрат» с 2022 года. Всего за казахстанский клуб он провел 57 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.

Минувший сезон «Кайрат» завершил в чемпионате Казахстана на четвертом месте.

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