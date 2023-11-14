Экс-игрок сборной России продлил контракт с «Кайратом»

«Поздравляем Виктора с новым контрактом! Желаем крепкого здоровья и новых побед вместе с командой!» — сказано в заявлении клуба.

Васин выступает за «Кайрат» с 2022 года. Всего за казахстанский клуб он провел 57 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.