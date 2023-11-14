Экс-игрок сборной России продлил контракт с «Кайратом»
«Кайрат» на официальном сайте объявил о продлении контракта с бывшим защитником московского ЦСКА и сборной России Виктором Васиным.
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«Кайрат» на официальном сайте объявил о продлении контракта с бывшим защитником московского ЦСКА и сборной России Виктором Васиным.
Новое соглашение 35-летнего футболиста рассчитано до конца 2024 года.
«Поздравляем Виктора с новым контрактом! Желаем крепкого здоровья и новых побед вместе с командой!» — сказано в заявлении клуба.
Васин выступает за «Кайрат» с 2022 года. Всего за казахстанский клуб он провел 57 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.
Минувший сезон «Кайрат» завершил в чемпионате Казахстана на четвертом месте.