«Вильярреал» назначил на пост нового главного тренера

58-летний Тораль подписал контракт до 2026 года. Уже завтра, 15 ноября, команда проведет две тренировки под его руководством.

Ранее Марселино Тораль уже возглавлял «Вильярреал» с января 2013 по август 2016 года.

Отмечается, что испанский специалист прибыл в расположение клуба со своим тренерским штабом.

В Испании Тораль также тренировал «Атлетик» из Бильбао, «Валенсию», «Севилью», «Расинг», «Сарагосу» и «Спортинг». Он дважды признавался лучшим тренером национального чемпионата. Последним местом его работы был французский «Марсель».