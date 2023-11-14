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16:18 (мск), источник: Sportmail.ru

«Вильярреал» назначил на пост нового главного тренера

Испанский футбольный клуб назначил на пост главного тренера Марселино Тораля, сообщается на официальном сайте команды.

ВильярреалЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

58-летний Тораль подписал контракт до 2026 года. Уже завтра, 15 ноября, команда проведет две тренировки под его руководством.

Ранее Марселино Тораль уже возглавлял «Вильярреал» с января 2013 по август 2016 года.

Отмечается, что испанский специалист прибыл в расположение клуба со своим тренерским штабом.

В Испании Тораль также тренировал «Атлетик» из Бильбао, «Валенсию», «Севилью», «Расинг», «Сарагосу» и «Спортинг». Он дважды признавался лучшим тренером национального чемпионата. Последним местом его работы был французский «Марсель».

«Вильярреал» после 13 игр в чемпионате Испании занимает 14-е место, набрав 12 очков.

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