Салах — второй в рейтинге лучших трансферов в истории «Ливерпуля»

Первое место занял трансфер Кенни Далглиша из шотландского «Селтика» в 1977 году. Тогда тренер «красных» подписал нападающего за £440 тысяч, установив на тот момент британский трансферный рекорд. Далглиш в составе «Ливерпуля» выиграл множество трофеев и стал легендой клуба.

Второе место занял переход Мохамеда Салаха из «Ромы» в 2017 году. Египтянин успел стать чемпионом Англии в сезоне-2019/20 и выиграть Лигу чемпионов в сезоне-2018/19. 31-летний нападающий провел за английский клуб в АПЛ 227 матчей и забил 144 гола.