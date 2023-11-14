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19:23 (мск), источник: Sportmail.ru

Салах — второй в рейтинге лучших трансферов в истории «Ливерпуля»

Портал FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших трансферов «Ливерпуля» за всю историю клуба.

Ливерпуль
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Источник: AP 2023

Первое место занял трансфер Кенни Далглиша из шотландского «Селтика» в 1977 году. Тогда тренер «красных» подписал нападающего за £440 тысяч, установив на тот момент британский трансферный рекорд. Далглиш в составе «Ливерпуля» выиграл множество трофеев и стал легендой клуба.

Второе место занял переход Мохамеда Салаха из «Ромы» в 2017 году. Египтянин успел стать чемпионом Англии в сезоне-2019/20 и выиграть Лигу чемпионов в сезоне-2018/19. 31-летний нападающий провел за английский клуб в АПЛ 227 матчей и забил 144 гола.

Тройку замкнул переход Иана Раша из «Честер Сити» в 1980 году. В составе «мерсисайдцев» валлиец стал одним из лучших бомбардиров английского футбола 1980-х — 1990-х годах.

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