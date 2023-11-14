Салах — второй в рейтинге лучших трансферов в истории «Ливерпуля»
Портал FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших трансферов «Ливерпуля» за всю историю клуба.
Портал FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших трансферов «Ливерпуля» за всю историю клуба.
Первое место занял трансфер Кенни Далглиша из шотландского «Селтика» в 1977 году. Тогда тренер «красных» подписал нападающего за £440 тысяч, установив на тот момент британский трансферный рекорд. Далглиш в составе «Ливерпуля» выиграл множество трофеев и стал легендой клуба.
Второе место занял переход Мохамеда Салаха из «Ромы» в 2017 году. Египтянин успел стать чемпионом Англии в сезоне-2019/20 и выиграть Лигу чемпионов в сезоне-2018/19. 31-летний нападающий провел за английский клуб в АПЛ 227 матчей и забил 144 гола.
Тройку замкнул переход Иана Раша из «Честер Сити» в 1980 году. В составе «мерсисайдцев» валлиец стал одним из лучших бомбардиров английского футбола 1980-х — 1990-х годах.