Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» покинул клуб

«Я хотел бы поблагодарить Ричарда за его выдающуюся службу “Манчестер Юнайтед” на протяжении последних 16 лет и пожелать ему всего наилучшего в его будущих начинаниях. Нам повезло, что мы можем пользоваться глубокими познаниями и опытом Патрика Стюарта для обеспечения стабильности и преемственности, поскольку мы приступаем к поиску нового постоянного директора», — приводит пресс-служба слова совладельца «Манчестер Юнайтед» Джоэла Глейзера.