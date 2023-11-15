Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Израиль
Швейцария
Футбол. Сборные
22:45
Бельгия
Сербия
Футбол. Чемпионат Европы
16.11
Грузия
Шотландия
Футбол. Чемпионат Европы
16.11
Кипр
Испания
Футбол. Чемпионат Европы
16.11
Эстония
Австрия
Футбол. Чемпионат Европы
16.11
Азербайджан
Швеция
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
12.11
Челси
Манчестер Сити
44
12.11
Астон Вилла
Фулхэм
31
12.11
Брайтон
Шеффилд Юнайтед
11
12.11
Ливерпуль
Брентфорд
30
12.11
Вест Хэм
Ноттингем Форест
32
11.11
Борнмут
Ньюкасл Юнайтед
20
11.11
Арсенал
Бернли
31
11.11
Кристал Пэлас
Эвертон
23
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
19:23 (мск), источник: Sportmail.ru

Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» покинул клуб

Исполнительный директор английского «Манчестер Юнайтед» Ричард Арнольд принял решение покинуть пост.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2023

Исполняющим обязанности исполнительного директора назначен главный юрисконсульт Патрик Стюарт. Арнольд продолжит помогать ему до конца 2023 года.

«Я хотел бы поблагодарить Ричарда за его выдающуюся службу “Манчестер Юнайтед” на протяжении последних 16 лет и пожелать ему всего наилучшего в его будущих начинаниях. Нам повезло, что мы можем пользоваться глубокими познаниями и опытом Патрика Стюарта для обеспечения стабильности и преемственности, поскольку мы приступаем к поиску нового постоянного директора», — приводит пресс-служба слова совладельца «Манчестер Юнайтед» Джоэла Глейзера.

Ричард Арнольд работал в клубе с 2007 года, пост исполнительного директора он занимал с февраля 2022 года.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Россиян допустят к Паралимпиаде-2024 без требования осудить СВО
Семин: Казахстан имеет большие шансы отобраться на Евро-2024
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь