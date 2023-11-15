Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» покинул клуб
Исполнительный директор английского «Манчестер Юнайтед» Ричард Арнольд принял решение покинуть пост.
Исполнительный директор английского «Манчестер Юнайтед» Ричард Арнольд принял решение покинуть пост.
Исполняющим обязанности исполнительного директора назначен главный юрисконсульт Патрик Стюарт. Арнольд продолжит помогать ему до конца 2023 года.
«Я хотел бы поблагодарить Ричарда за его выдающуюся службу “Манчестер Юнайтед” на протяжении последних 16 лет и пожелать ему всего наилучшего в его будущих начинаниях. Нам повезло, что мы можем пользоваться глубокими познаниями и опытом Патрика Стюарта для обеспечения стабильности и преемственности, поскольку мы приступаем к поиску нового постоянного директора», — приводит пресс-служба слова совладельца «Манчестер Юнайтед» Джоэла Глейзера.
Ричард Арнольд работал в клубе с 2007 года, пост исполнительного директора он занимал с февраля 2022 года.