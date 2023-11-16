Еще один игрок сборной Италии подозревается в нелегальных ставках

По информации источника, 32-летний футболист находится под следствием и в ближайшие дни даст показания. Флоренци подозревают в незаконной игре на тотализаторе. Отмечается, что против игрока собрана существенная доказательная база.

Ранее по аналогичному делу были дисквалифицированы полузащитник «Ювентус» Николо Фаджиоли и бывший одноклубник Флоренци по «Милану» Сандро Тонали, который минувшим летом перешел в «Ньюкасл». Фаджиоли получил дисквалификацию на семь месяцев, Тонали — на десять.