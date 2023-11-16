Еще один игрок сборной Италии подозревается в нелегальных ставках
Защитник «Милана» и сборной Италии Алессандро Флоренци стал новым подозреваемым по делу о нелегальных ставках в Италии. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
Защитник «Милана» и сборной Италии Алессандро Флоренци стал новым подозреваемым по делу о нелегальных ставках в Италии. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, 32-летний футболист находится под следствием и в ближайшие дни даст показания. Флоренци подозревают в незаконной игре на тотализаторе. Отмечается, что против игрока собрана существенная доказательная база.
Ранее по аналогичному делу были дисквалифицированы полузащитник «Ювентус» Николо Фаджиоли и бывший одноклубник Флоренци по «Милану» Сандро Тонали, который минувшим летом перешел в «Ньюкасл». Фаджиоли получил дисквалификацию на семь месяцев, Тонали — на десять.
Фамилия Флоренци был в списке инсайдера Фабрицио Короны, который в октябре опубликовал имена всех итальянских игроков, которые делали нелегальные ставки. Кроме Фаджиоли и Тонали в него попали Николо Дзаньоло («Галатасарай»), Федерико Гатти («Ювентус»), Никола Залевски, Джанлука Манчини, Феликс Офена-Гьян (все — «Рома»), Маттиа Дзакканьи, Мануэль Лаццари, Николо Ровелла, Лука Пеллегрини (все — «Лацио»), Доменико Берарди («Сассуоло»), Николо Барелла, Давиде Фраттези (оба — «Интер»), Лука Дзанимачча («Кремонезе») и Антонио Галло («Лечче»).