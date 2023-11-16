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16:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Мари-Луизе Эта стала первой женщиной-тренером в Бундеслиге

Немецкий футбольный клуб «Унион» объявил о назначении на должность ассистента главного тренера Мари-Луизе Эту, сообщает пресс-служба клуба.

Унион БЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: Официальный сайт бундеслиги

Мари-Луизе Эта стала первой женщиной-тренером в командах высшего дивизиона чемпионата Германии.

В ноябре «Унион» объявил об отставке главного тренера Урса Фишера, который впервые вывел команду в Лигу чемпионов. Временно исполняющим обязанности главного тренера «Униона» назначили Марко Гроте, который работал в молодежной команде клуба. Его ассистентом назначили Мари-Луизе Эту, она работала ассистентом Гроте в команде академии.

Мари-Луизе Эта выступала за немецкий «Турбине Потсдам», в составе которого стала трехкратной чемпионкой Германии, двукратной обладательницей Кубка страны и победительницей женской Лиги чемпионов.

«Унион» в текущем сезоне после 11 туров чемпионата Германии занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице, набрав шесть очков.

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