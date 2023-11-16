Мари-Луизе Эта стала первой женщиной-тренером в Бундеслиге

В ноябре «Унион» объявил об отставке главного тренера Урса Фишера, который впервые вывел команду в Лигу чемпионов. Временно исполняющим обязанности главного тренера «Униона» назначили Марко Гроте, который работал в молодежной команде клуба. Его ассистентом назначили Мари-Луизе Эту, она работала ассистентом Гроте в команде академии.