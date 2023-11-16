Мари-Луизе Эта стала первой женщиной-тренером в Бундеслиге
Немецкий футбольный клуб «Унион» объявил о назначении на должность ассистента главного тренера Мари-Луизе Эту, сообщает пресс-служба клуба.
Немецкий футбольный клуб «Унион» объявил о назначении на должность ассистента главного тренера Мари-Луизе Эту, сообщает пресс-служба клуба.
Мари-Луизе Эта стала первой женщиной-тренером в командах высшего дивизиона чемпионата Германии.
В ноябре «Унион» объявил об отставке главного тренера Урса Фишера, который впервые вывел команду в Лигу чемпионов. Временно исполняющим обязанности главного тренера «Униона» назначили Марко Гроте, который работал в молодежной команде клуба. Его ассистентом назначили Мари-Луизе Эту, она работала ассистентом Гроте в команде академии.
Мари-Луизе Эта выступала за немецкий «Турбине Потсдам», в составе которого стала трехкратной чемпионкой Германии, двукратной обладательницей Кубка страны и победительницей женской Лиги чемпионов.
«Унион» в текущем сезоне после 11 туров чемпионата Германии занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице, набрав шесть очков.