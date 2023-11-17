СМИ: Игрок «Милана» избежит дисквалификации из-за ставок
Защитник «Милана» и сборной Италии Алессандро Флоренци не получит дисквалификацию из-за нелегальных ставок, сообщает Gazzetta dello sport.
Защитник «Милана» и сборной Италии Алессандро Флоренци не получит дисквалификацию из-за нелегальных ставок, сообщает Gazzetta dello sport.
32-летний футболист на допросе в прокуратуре Турина рассказал, что никогда не делал ставок на футбол, но при этом ставил деньги на другие игры, включая рулетку. С точки зрения уголовного права Флоренци грозит штраф за ставки на нелегальных сайтах, но спортивной дисквалификации он избежит.
Ранее по аналогичному делу были дисквалифицированы полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджиоли и бывший одноклубник Флоренци по «Милану» Сандро Тонали, который минувшим летом перешел в «Ньюкасл». Фаджиоли получил дисквалификацию на семь месяцев, Тонали — на десять.
32-летний итальянец в текущем сезоне принял участие в 13 матчах за миланский клуб во всех турнирах. Действующий контракт игрока с командой рассчитан до лета 2025 года.