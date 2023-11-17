СМИ: Игрок «Милана» избежит дисквалификации из-за ставок

32-летний футболист на допросе в прокуратуре Турина рассказал, что никогда не делал ставок на футбол, но при этом ставил деньги на другие игры, включая рулетку. С точки зрения уголовного права Флоренци грозит штраф за ставки на нелегальных сайтах, но спортивной дисквалификации он избежит.

Ранее по аналогичному делу были дисквалифицированы полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджиоли и бывший одноклубник Флоренци по «Милану» Сандро Тонали, который минувшим летом перешел в «Ньюкасл». Фаджиоли получил дисквалификацию на семь месяцев, Тонали — на десять.