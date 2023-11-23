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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
11:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Нападающий «Челси» вернулся к тренировкам после травмы

Игрок лондонского «Челси» Кристофер Нкунку вернулся к полноценным тренировкам с основной командой.

ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AFP 2023

Нкунку полностью оправился после повреждения колена. Нападающий выбыл из строя перед началом сезона, он получил травму в товарищеском матче с дортмундской «Боруссией» в августе. Также к тренировкам в общей группе вернулся защитник Ромео Лавиа.

«Мы надеемся, что на следующей неделе они будут участвовать в игре команды, и мы будем наблюдать за ними день за днем, чтобы понять, когда они смогут начать играть и помогать команде», — приводит слова главного тренера команды Маурисио Почеттино пресс-служба клуба.

Кристофер Нкунку перешел в «Челси» этим летом, но пока не провел ни одной игры в АПЛ. В сезоне-2022/23 француз выступал за «Лейпциг». Он принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и сделал семь результативных передач. Контракт футболиста с лондонским клубом рассчитан до конца июня 2029 года.

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