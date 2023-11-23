Нападающий «Челси» вернулся к тренировкам после травмы

Нкунку полностью оправился после повреждения колена. Нападающий выбыл из строя перед началом сезона, он получил травму в товарищеском матче с дортмундской «Боруссией» в августе. Также к тренировкам в общей группе вернулся защитник Ромео Лавиа.

«Мы надеемся, что на следующей неделе они будут участвовать в игре команды, и мы будем наблюдать за ними день за днем, чтобы понять, когда они смогут начать играть и помогать команде», — приводит слова главного тренера команды Маурисио Почеттино пресс-служба клуба.