Нападающий «Челси» вернулся к тренировкам после травмы
Игрок лондонского «Челси» Кристофер Нкунку вернулся к полноценным тренировкам с основной командой.
Игрок лондонского «Челси» Кристофер Нкунку вернулся к полноценным тренировкам с основной командой.
Нкунку полностью оправился после повреждения колена. Нападающий выбыл из строя перед началом сезона, он получил травму в товарищеском матче с дортмундской «Боруссией» в августе. Также к тренировкам в общей группе вернулся защитник Ромео Лавиа.
«Мы надеемся, что на следующей неделе они будут участвовать в игре команды, и мы будем наблюдать за ними день за днем, чтобы понять, когда они смогут начать играть и помогать команде», — приводит слова главного тренера команды Маурисио Почеттино пресс-служба клуба.
Кристофер Нкунку перешел в «Челси» этим летом, но пока не провел ни одной игры в АПЛ. В сезоне-2022/23 француз выступал за «Лейпциг». Он принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и сделал семь результативных передач. Контракт футболиста с лондонским клубом рассчитан до конца июня 2029 года.