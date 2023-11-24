В Англии для обучения судей VAR привлекли пилотов авиации
Пилоты гражданских авиалиний привлечены для обучения футбольных судей, работающих в Английской Премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщает издание The Times.
Пилоты гражданских авиалиний привлечены для обучения футбольных судей, работающих в Английской Премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщает издание The Times.
Летчики авиакомпании British Airways Крис Хевен и Пит Натарадж провели презентацию для арбитров, где подробно рассматривался процесс общения по радиосвязи в стрессовых ситуациях.
Встреча с пилотами прошла по инициативе одного из руководителей Английской ассоциации профессиональных арбитров (PGMOL) Ховарда Уэбба, отвечающей за работу с английскими судьями.
В 45-минутном докладе была подробно рассмотрена важность сохранения спокойствия и ясности общения при возникновении неприятных ситуаций. Пилоты подчеркнули важность применения ясных и точных выражений, коротких слов и неиспользования неформальных фраз для поддержки собеседника вроде «отлично, парни», «здорово, классно, ребята». Также в презентации обсуждались сходства между работой пилота и судьи. Отмечается, что презентация пилотов была хорошо воспринята арбитрами.
Решение провести встречу судей и пилотов было принято после скандального матча между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» (2:1) в рамках седьмого тура АПЛ. Судейская бригада во главе с Саймоном Хупером ошибочно зафиксировала офсайд в эпизоде с голом вингера «Ливерпуля» Луиса Диаса. Видеоассистенты на VAR из-за недопонимания между собой не смогли своевременно помочь главному арбитру с определением положения «вне игры».