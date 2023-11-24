В Англии для обучения судей VAR привлекли пилотов авиации

Летчики авиакомпании British Airways Крис Хевен и Пит Натарадж провели презентацию для арбитров, где подробно рассматривался процесс общения по радиосвязи в стрессовых ситуациях.

Встреча с пилотами прошла по инициативе одного из руководителей Английской ассоциации профессиональных арбитров (PGMOL) Ховарда Уэбба, отвечающей за работу с английскими судьями.

В 45-минутном докладе была подробно рассмотрена важность сохранения спокойствия и ясности общения при возникновении неприятных ситуаций. Пилоты подчеркнули важность применения ясных и точных выражений, коротких слов и неиспользования неформальных фраз для поддержки собеседника вроде «отлично, парни», «здорово, классно, ребята». Также в презентации обсуждались сходства между работой пилота и судьи. Отмечается, что презентация пилотов была хорошо воспринята арбитрами.