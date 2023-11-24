Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Кельн
Бавария
Футбол. Зарубежный
23:00
Алавес
Гранада
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Монако
Футбол. Премьер-лига
25.11
Крылья Советов
Локомотив
Футбол. Первая лига
25.11
Сокол
Кубань
Футбол. Первая лига
25.11
Ленинградец
Тюмень
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
12.11
Челси
Манчестер Сити
44
12.11
Астон Вилла
Фулхэм
31
12.11
Брайтон
Шеффилд Юнайтед
11
12.11
Ливерпуль
Брентфорд
30
12.11
Вест Хэм
Ноттингем Форест
32
11.11
Борнмут
Ньюкасл Юнайтед
20
11.11
Арсенал
Бернли
31
11.11
Кристал Пэлас
Эвертон
23
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
11:39 (мск), источник: Sportmail.ru

В Англии для обучения судей VAR привлекли пилотов авиации

Пилоты гражданских авиалиний привлечены для обучения футбольных судей, работающих в Английской Премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщает издание The Times.

Чемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2023

Летчики авиакомпании British Airways Крис Хевен и Пит Натарадж провели презентацию для арбитров, где подробно рассматривался процесс общения по радиосвязи в стрессовых ситуациях.

Встреча с пилотами прошла по инициативе одного из руководителей Английской ассоциации профессиональных арбитров (PGMOL) Ховарда Уэбба, отвечающей за работу с английскими судьями.

В 45-минутном докладе была подробно рассмотрена важность сохранения спокойствия и ясности общения при возникновении неприятных ситуаций. Пилоты подчеркнули важность применения ясных и точных выражений, коротких слов и неиспользования неформальных фраз для поддержки собеседника вроде «отлично, парни», «здорово, классно, ребята». Также в презентации обсуждались сходства между работой пилота и судьи. Отмечается, что презентация пилотов была хорошо воспринята арбитрами.

Решение провести встречу судей и пилотов было принято после скандального матча между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» (2:1) в рамках седьмого тура АПЛ. Судейская бригада во главе с Саймоном Хупером ошибочно зафиксировала офсайд в эпизоде с голом вингера «Ливерпуля» Луиса Диаса. Видеоассистенты на VAR из-за недопонимания между собой не смогли своевременно помочь главному арбитру с определением положения «вне игры».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Головин попал на обложку самой популярной спортивной газеты Франции
«Отказался от всего, чтобы стать никем». Как спортсмены едут на...
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь