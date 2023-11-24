Головин попал на обложку самой популярной спортивной газеты Франции

Помимо россиянина, на первой полосе также изображены его партнер по команде Гильермо Марипан и футболисты «ПСЖ» — Джанлуиджи Доннарумма и Усман Дембеле.

Александр Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года. В нынешнем сезоне 27-летний полузащитник провел 11 матчей в Лиге 1, забил пять мячей и сделал две результативные передачи. Россиянин является одним из лидеров своей команды. По итогам октября Головин вошел в число трех лучших игроков лиги. Первое место занял нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе.