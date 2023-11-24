Головин попал на обложку самой популярной спортивной газеты Франции
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал на первую полосу главной спортивной газеты Франции L'Équipe перед матчем 13-го тура чемпионата Франции против «ПСЖ».
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал на первую полосу главной спортивной газеты Франции L'Équipe перед матчем 13-го тура чемпионата Франции против «ПСЖ».
Сегодня вечером состоится центральный матч 13-го тура Лиги 1.
Помимо россиянина, на первой полосе также изображены его партнер по команде Гильермо Марипан и футболисты «ПСЖ» — Джанлуиджи Доннарумма и Усман Дембеле.
«Монако» после 12 туров занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1, уступая три очка лидирующему «ПСЖ».
Александр Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года. В нынешнем сезоне 27-летний полузащитник провел 11 матчей в Лиге 1, забил пять мячей и сделал две результативные передачи. Россиянин является одним из лидеров своей команды. По итогам октября Головин вошел в число трех лучших игроков лиги. Первое место занял нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе.
L'Équipe — самое популярное спортивное издание Франции, ежедневный тираж которого составляет около 300 тысяч экземпляров.