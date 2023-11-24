Футболист «Ниццы» арестован за разжигание межнациональной розни
Защитник «Ниццы» Юсеф Аталь арестован по подозрению в разжигании межнациональной ненависти. Об этом сообщает издание Nice-Matin.
Защитник «Ниццы» Юсеф Аталь арестован по подозрению в разжигании межнациональной ненависти. Об этом сообщает издание Nice-Matin.
27-летний алжирец был арестован французской полицией в четверг, 23 ноября. В ближайшее время он будет допрошен следователями.
14 октября Аталь в своих соцсетях сделал репост видео в поддержку Палестины с призывом «устроить черный день для евреев». Позднее футболист удалил публикацию и принес публичные извинения. Несмотря на это, прокуратура Ниццы начала расследование в отношении Аталя на предмет оправдания терроризма и подстрекательства к насилию на почве религии.
После скандала «Ницца» отстранила футболиста на неопределенный срок, а Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) дисквалифицировала футболиста на семь матчей.
Аталь выступает за «Ниццу» c 2018 года. На его счету 115 матчей за клуб, в которых он забил 12 мячей и сделал восемь результативных передач. Также на счету игрока 29 матчей за сборную Алжира.