Футболист «Ниццы» арестован за разжигание межнациональной розни

27-летний алжирец был арестован французской полицией в четверг, 23 ноября. В ближайшее время он будет допрошен следователями.

14 октября Аталь в своих соцсетях сделал репост видео в поддержку Палестины с призывом «устроить черный день для евреев». Позднее футболист удалил публикацию и принес публичные извинения. Несмотря на это, прокуратура Ниццы начала расследование в отношении Аталя на предмет оправдания терроризма и подстрекательства к насилию на почве религии.

После скандала «Ницца» отстранила футболиста на неопределенный срок, а Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) дисквалифицировала футболиста на семь матчей.