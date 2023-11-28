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09:43 (мск), источник: Sportmail.ru

«Реал» вернул себе лидерство в турнирной таблице Ла Лиги

«Жирона» поделила очки с «Атлетиком» (1:1) в заключительном матче 14-го тура чемпионата Испании и упустила шанс выйти на первое место в турнирной таблице Ла Лиги.

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Источник: Reuters

Команды обменялись голами во второй половине встречи. Cначала забитым мячом на 55-й минуте отметился украинский «Жироны» Виктор Цыганков, на что спустя 12 минут «Атлетик» ответил точным ударом Иньяки Уильямса.

«Жирона» в третий раз в этом сезоне потеряла очки в Ла Лиге. Команда набрала 35 очков и сравнялась с мадридским «Реалом», но уступила ему первую строчку из-за поражения в очной встрече. «Жирона» возглавляла турнирную таблицу Ла Лиги на протяжении двух последних туров.

«Атлетик» набрал 25 очков и вернул себе пятое место, которое после воскресных матчей занимал «Реал Сосьедад».

В следующем туре «Жирона» примет «Валенсию», а «Атлетик» дома сыграет с «Райо Вальекано». Оба матча пройдут в субботу, 2 декабря.

Жирона
1:1
Первый тайм: 0:0
Атлетик
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