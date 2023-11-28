Источник: Хави потерял доверие футболистов «Барселоны»

По информации источника, игроки «Барселоны» перестали понимать то, чего Хави хочет добиться от них на футбольном поле. Из-за этого они стали меньше доверять его тренерской методике. Отмечается, что Хави продолжает занимать свой пост только из-за своего статуса легенды «Барселоны».

По информации издания AS, Хави может быть уволен из «Барселоны» уже после сегодняшнего матча в Лиге чемпионов, если каталонцы не смогут дома переиграть «Порту».

Хави возглавляет «Барселону» с ноября 2021 года. Под его руководством команда стала чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны.