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13:11 (мск), источник: Sportmail.ru

Источник: Хави потерял доверие футболистов «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави перестал пользоваться доверием футболистов каталонского клуба. Об этом сообщает журналист Кике Матеу.

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Источник: Reuters

По информации источника, игроки «Барселоны» перестали понимать то, чего Хави хочет добиться от них на футбольном поле. Из-за этого они стали меньше доверять его тренерской методике. Отмечается, что Хави продолжает занимать свой пост только из-за своего статуса легенды «Барселоны».

По информации издания AS, Хави может быть уволен из «Барселоны» уже после сегодняшнего матча в Лиге чемпионов, если каталонцы не смогут дома переиграть «Порту».

Хави возглавляет «Барселону» с ноября 2021 года. Под его руководством команда стала чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны.

В этом сезоне «Барселона» занимает четвертое место в чемпионате, отставая от лидирующего мадридского «Реала» на четыре очка. В Лиге чемпионов каталонцы делят первую строчку в группе с «Порту».

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