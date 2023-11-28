Источник: Хави потерял доверие футболистов «Барселоны»
Главный тренер «Барселоны» Хави перестал пользоваться доверием футболистов каталонского клуба. Об этом сообщает журналист Кике Матеу.
Главный тренер «Барселоны» Хави перестал пользоваться доверием футболистов каталонского клуба. Об этом сообщает журналист Кике Матеу.
По информации источника, игроки «Барселоны» перестали понимать то, чего Хави хочет добиться от них на футбольном поле. Из-за этого они стали меньше доверять его тренерской методике. Отмечается, что Хави продолжает занимать свой пост только из-за своего статуса легенды «Барселоны».
По информации издания AS, Хави может быть уволен из «Барселоны» уже после сегодняшнего матча в Лиге чемпионов, если каталонцы не смогут дома переиграть «Порту».
Хави возглавляет «Барселону» с ноября 2021 года. Под его руководством команда стала чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны.
В этом сезоне «Барселона» занимает четвертое место в чемпионате, отставая от лидирующего мадридского «Реала» на четыре очка. В Лиге чемпионов каталонцы делят первую строчку в группе с «Порту».