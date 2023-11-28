Фердинанд назвал причину отписки Месси в соцсетях от Гарначо
Легенда «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд назвал причину, по которой Лионель Месси отписался в соцсетях от партнера по сборной Аргентины Алехандро Гарначо.
Легенда «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд назвал причину, по которой Лионель Месси отписался в соцсетях от партнера по сборной Аргентины Алехандро Гарначо.
«Знаете, что мне нравится в Гарначо? Ему все равно. Гарначо сказал мне, что Месси отписался от него только потому, что он не скрывает, что предпочитает Роналду. На вопрос: “Кто величайший? Роналду”. Даже когда он в сборной Аргентины», — сказал Фердинанд в подкасте Vibe with Five на YouTube-канале Rio Ferdinand Presents FIVE.
В матче 13-го тура АПЛ с «Эвертоном» 19-летний полузащитник «Манчестер Юнайдет» забил гол ударом в падении через себя и отпраздновал в стиле Криштиану Роналду. Последние восемь лет португалец празднует забитые мячи в фирменном стиле — разбегается, высоко прыгает, разворачивается в воздухе и громко выкрикивает «Siuu» (в переводе с испанского — «Дааа!»).
После этой победы «красные дьяволы» поднялись на шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии с 24 очками. «Эвертон» с 4 очками занимает 19-е место.