СМИ: Конте вернется на пост главного тренера «Ювентуса»

По информации источника, руководство клуба уже согласовало с 54-летним специалистом контракт сроком до конца следующего сезона. Нынешний тренер «бьянконери» Массимилиано Аллегри покинет клуб по окончании этого сезона.

Конте тренировал «Ювентус» с 2011 по 2014 год и покинул клуб ради работы в сборной страны. Под его руководством «Ювентус» трижды стал чемпионом Италии и дважды выиграл Суперкубка страны.