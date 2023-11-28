СМИ: Конте вернется на пост главного тренера «Ювентуса»
Бывший главный тренер сборной Италии Антонио Конте снова возглавит «Ювентус» летом 2024 года, сообщает Radio Radio.
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Бывший главный тренер сборной Италии Антонио Конте снова возглавит «Ювентус» летом 2024 года, сообщает Radio Radio.
По информации источника, руководство клуба уже согласовало с 54-летним специалистом контракт сроком до конца следующего сезона. Нынешний тренер «бьянконери» Массимилиано Аллегри покинет клуб по окончании этого сезона.
Конте тренировал «Ювентус» с 2011 по 2014 год и покинул клуб ради работы в сборной страны. Под его руководством «Ювентус» трижды стал чемпионом Италии и дважды выиграл Суперкубка страны.
После сборной Италии Конте возглавлял английские «Челси» и «Тоттенхэм». С «Челси» он стал чемпионом и обладателем Кубка Англии. Также итальянский специалист привел миланский «Интер» к чемпионству в Серии А в сезоне-2020/21.