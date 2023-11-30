«Лион» отправил в отставку главного тренера Фабио Гроссо

«Лион» на официальном сайте объявил об увольнении Фабио Гроссо с поста главного тренера команды.

Гроссо возглавил клуб уже по ходу чемпионата, в сентябре 2023 года, сменив Лорана Блана. Итальянский специалист принял команду на последней, 18-й строчке в турнирной таблице Лиги 1, где она находится и на данный момент. При Гроссо «Лион» сумел одержать одну победу в восьми матчах.

Исполнять обязанности главного тренера «Лион» будет директор тренировочного центра Пьер Саж, для которого это первый подобный опыт.

«Лион» долгое время входил в число сиьнейших клубов Франции. Все семь национальных титулов были завоеваны клубом уже в XXI веке — с 2002 по 2008 год.