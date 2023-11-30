«Лион» отправил в отставку главного тренера Фабио Гроссо
Семикратный чемпион Франции ныне располагается на последней строчке турнирной таблицы.
Семикратный чемпион Франции ныне располагается на последней строчке турнирной таблицы.
«Лион» на официальном сайте объявил об увольнении Фабио Гроссо с поста главного тренера команды.
Гроссо возглавил клуб уже по ходу чемпионата, в сентябре 2023 года, сменив Лорана Блана. Итальянский специалист принял команду на последней, 18-й строчке в турнирной таблице Лиги 1, где она находится и на данный момент. При Гроссо «Лион» сумел одержать одну победу в восьми матчах.
Исполнять обязанности главного тренера «Лион» будет директор тренировочного центра Пьер Саж, для которого это первый подобный опыт.
«Лион» долгое время входил в число сиьнейших клубов Франции. Все семь национальных титулов были завоеваны клубом уже в XXI веке — с 2002 по 2008 год.
Фабио Гроссо во время карьеры футболиста выступал за «Лион», а также за «Ювентус», «Интер» и «Палермо». В составе сборной Италии Гроссо в 2006 году стал чемпионом мира После завершения карьеры он работал в молодежной команде «Ювентуса», а также возглавлял итальянские «Бари», «Верону», «Брешию», «Фрозиноне» и швейцарский «Сьон».