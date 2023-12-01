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17:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Главным тренером «Актобе» стал бывший игрок «Спартака»

Дмитрий Парфенов подписал контракт с клубом до конца 2024 года.

АктобеЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Актобе» в своих социальных сетях объявил о назначении Дмитрия Парфенова на пост главного тренера.

«Эта команда с историей, многократный чемпион с большой армией активных болельщиков. Это очень важно, потому что когда у тебя полный стадион на матчах, то это двойной спрос и плюс это дополнительные силы и эмоции команде. Наверное, каждый игрок и каждый тренер это подтвердит. Я с удовольствием принял предложение», — сказал Парфенов корреспонденту Vesti.kz.

«Актобе» — пятикратный чемпион Казахстана, в 2023 году клуб завоевал бронзовые медали казахстанского первенства.

Последним местом работы Парфенова была московская «Родина», которую он покинул в октябре 2023 года. Тренер возглавлял команду с июня прошлого года. Также Парфенов работал с такими клубами как ивановский «Текстильщик», «Тосно», «Урал» и «Арсенал». Вместе с «Тосно» специалист становился обладателем Кубка России в 2018 году, а с «Уралом» доходил до финала национального кубка.

Во время карьеры футболиста Дмитрий Парфенов четыре раза становился чемпионом России в составе «Спартака» — в 1998, 1999, 2000 и 2001 годах.

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