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10:06 (мск), источник: Sportmail.ru

Левандовски может досрочно покинуть «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски может покинуть клуб до окончания срока контракта. Об этом сообщает Sport.es.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

По информации источника, в контракт 35-летнего поляка есть пункт, по которому «Барселона» может досрочно расторгнуть контракт после сезона-2024/25. Эта опция станет доступной, если Левандовски проведет в этом сезоне менее 55% матчей за каталонский клуб.

Левандовски перешел в «Барселону» летом 2022 года из «Баварии» за 45 млн евро и заключил с сине-гранатовыми четырехлетний контракт. В этом сезоне нападающий провел за каталонцев 13 матчей, в которых забил семь мяч и сделал три результативных передачи.

«Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от лидирующего «Реала» на четыре очка.

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