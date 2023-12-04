Левандовски может досрочно покинуть «Барселону»

По информации источника, в контракт 35-летнего поляка есть пункт, по которому «Барселона» может досрочно расторгнуть контракт после сезона-2024/25. Эта опция станет доступной, если Левандовски проведет в этом сезоне менее 55% матчей за каталонский клуб.

Левандовски перешел в «Барселону» летом 2022 года из «Баварии» за 45 млн евро и заключил с сине-гранатовыми четырехлетний контракт. В этом сезоне нападающий провел за каталонцев 13 матчей, в которых забил семь мяч и сделал три результативных передачи.