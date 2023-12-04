Холанд оценил мем с его реакцией на судейское решение

В компенсированное время у «Ман Сити» была возможность выиграть. После фола игрока «Тоттенхэма» мяч остался у «Сити», и Джек Грилиш убегал один на один с вратарем соперников. Сначала судья не дал свисток, позволив «Сити» развивать атаку, но быстро передумал и назначил штрафной удар.

Холанд не смог сдержать эмоции и подлетел к судье. Норвежец высказал ему все, что думает об этом решении. За свою реакцию нападающий получил желтую карточку.

«Вот что впервые заставило меня улыбнуться сегодня», — написал Холанд в одной из своих соцсетей, сделав репост мема, где на картину Эдварда Мунка «Крик» подставлено его лицо.