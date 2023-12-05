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12:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Из-за концерта Тейлор Свифт «Лион» не сможет сыграть матч плей-офф на своем стадионе

3 июня 2024 года на домашнем стадионе французского футбольного клуба «Лион» состоится концерт популярной американской певицы Тейлор Свифт.

ЛионЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

На тот же день в футбольном календаре запланирован стыковой матч плей-офф за место в Лиге 1 на сезон-2024/25 между 16-й командой чемпионата Франции и третьей командой Лиги 2.

Как сообщает Le Progres, на концерт Тейлор Свифт давно раскуплены все билеты. Вероятно, организаторы концерта и представители клуба не ожидали, что «Лион» окажется участником борьбы за выживание в высшем французского дивизионе. Если «Лион» окажется в стыках, клубу придется найти другое место для проведения домашнего матча двухраундового противостояния с претендентом на повышение в классе, что может понизить шансы на благополучный исход.

«Лион» — один из самых успешных клубов Франции — в XXI веке команда семь раз подряд побеждала во французском первенстве. Однако в нынешнем сезоне «ткачи» к середине чемпионата занимают последнее место. Титулованной команде грозит прямой вылет в Лигу 2. В данный момент до 16-го места, которое позволит участвовать в матче плей-офф, лионцам не хватает 5 очков.

«Лион» по ходу сезона уже дважды сменил главного тренера. Сначала был уволен чемпион мира 1998 года Лоран Блан, а на прошлой неделе другой бывший чемпион мира — итальянец Фабио Гроссо. В настоящий момент команду возглавляет Пьер Саж, который ранее тренером взрослой команды не работал.

Тейлор Свифт часто появляется на спортивных мероприятиях в США, в первую очередь на матчах команды по американскому футболу «Канзас-Сити Чифс». В настоящий момент певица находится в отношениях с игроком этой команды — Трэвисом Келси.

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3:2
Первый тайм: 1:1
Лион
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