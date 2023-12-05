Во Франции болельщики выбросили на поле тысячи плюшевых игрушек: видео

Клуб провел специальную акцию по поддержке нуждающихся детей перед Рождеством и Новым годом. Каждый болельщик мог прийти на стадион с игрушкой, размер которой не должен был превышать 40 сантиметров. Во время большого перерыва на поле стадиона «Пьер Моруа» были выброшены тысячи игрушек, которые будут переданы детям из малообеспеченных семей в качестве рождественских подарков.