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13:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Во Франции болельщики выбросили на поле тысячи плюшевых игрушек: видео

Болельщики «Лилля» во время домашнего матча чемпионата Франции против «Метца» (2:0) закидали поле плюшевыми мишками. Об этом сообщает официальный сайт Лиги 1.

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Источник: Соцсети

Клуб провел специальную акцию по поддержке нуждающихся детей перед Рождеством и Новым годом. Каждый болельщик мог прийти на стадион с игрушкой, размер которой не должен был превышать 40 сантиметров. Во время большого перерыва на поле стадиона «Пьер Моруа» были выброшены тысячи игрушек, которые будут переданы детям из малообеспеченных семей в качестве рождественских подарков.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Лилль» продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до 12 матчей. Последний раз подопечные Пауло Фонсеки проигрывали в конце сентября. В чемпионате Франции «Лиль» занимает четвертое место, отставая от лидирующего «Пари Сен-Жермен» на семь очков.

Источник: Соцсети
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Лилль
2:0
Первый тайм: 2:0
Метц
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 Во Франции болельщики выбросили на поле тысячи плюшевых игрушек: видео
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