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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
13:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Кварацхелия вошел в символическую сборную Серии А сезона-2022/23

Грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия вошел в символическую сборную прошлого сезона Серии А по версии Ассоциации футболистов Италии.

НаполиЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Пресс-служба Серии А

В минувшем сезоне «Наполи» стал чемпионом Италии впервые за 33 года, а грузинский футболист провел в чемпионате страны 34 матча, забил 12 мячей и сделал 13 результативных передач.

Также гол Кварацхелии в матче 26‑го тура Серии А с «Аталантой» (2:0) был признан лучшим в сезоне.

Во время загрузки произошла ошибка.

Лучшим футболистом сезона по версии Ассоциации футболистов Италии стал другой футболист «Наполи» — Виктор Осимхен. Лучшим тренером был назван Лучано Спаллетти, который возглавлял «Наполи», а сейчас — сборную Италии.

Хвича Кварацхелия пополнил состав «Наполи» перед стартом сезона-2022/23. До этого грузинский футболист с 2019 года выступал в Российской Премьер-лиге за «Локомотив» и «Рубин». В общей сложности в РПЛ Хвича провел 76 матчей и забил 10 мячей.

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