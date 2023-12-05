Кварацхелия вошел в символическую сборную Серии А сезона-2022/23

В минувшем сезоне «Наполи» стал чемпионом Италии впервые за 33 года, а грузинский футболист провел в чемпионате страны 34 матча, забил 12 мячей и сделал 13 результативных передач.

Также гол Кварацхелии в матче 26‑го тура Серии А с «Аталантой» (2:0) был признан лучшим в сезоне.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=1&autoplay=1&id=456239950" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Лучшим футболистом сезона по версии Ассоциации футболистов Италии стал другой футболист «Наполи» — Виктор Осимхен. Лучшим тренером был назван Лучано Спаллетти, который возглавлял «Наполи», а сейчас — сборную Италии.