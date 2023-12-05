Кварацхелия вошел в символическую сборную Серии А сезона-2022/23
Грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия вошел в символическую сборную прошлого сезона Серии А по версии Ассоциации футболистов Италии.
Грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия вошел в символическую сборную прошлого сезона Серии А по версии Ассоциации футболистов Италии.
В минувшем сезоне «Наполи» стал чемпионом Италии впервые за 33 года, а грузинский футболист провел в чемпионате страны 34 матча, забил 12 мячей и сделал 13 результативных передач.
Также гол Кварацхелии в матче 26‑го тура Серии А с «Аталантой» (2:0) был признан лучшим в сезоне.
Лучшим футболистом сезона по версии Ассоциации футболистов Италии стал другой футболист «Наполи» — Виктор Осимхен. Лучшим тренером был назван Лучано Спаллетти, который возглавлял «Наполи», а сейчас — сборную Италии.
Хвича Кварацхелия пополнил состав «Наполи» перед стартом сезона-2022/23. До этого грузинский футболист с 2019 года выступал в Российской Премьер-лиге за «Локомотив» и «Рубин». В общей сложности в РПЛ Хвича провел 76 матчей и забил 10 мячей.