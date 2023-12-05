Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Вулверхэмптон
Бернли
Футбол. Зарубежный
23:15
Лутон Таун
Арсенал
Футбол. Премьер-лига
4.12
Динамо
Рубин
10
Футбол. Зарубежный
4.12
Торино
Аталанта
30
Футбол. Зарубежный
4.12
Сельта
Кадис
11
Футбол. Зарубежный
6.12
Брайтон
Брентфорд
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
3.12
Манчестер Сити
Тоттенхэм Хотспур
33
3.12
Вест Хэм
Кристал Пэлас
11
3.12
Ливерпуль
Фулхэм
43
3.12
Челси
Брайтон
32
3.12
Борнмут
Астон Вилла
22
2.12
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Юнайтед
10
2.12
Ноттингем Форест
Эвертон
01
2.12
Бернли
Шеффилд Юнайтед
50
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
14:25 (мск), источник: Sportmail.ru

АПЛ заключила рекордный контракт на телеправа в Великобритании

Английская Премьер-лига заключила новый четырехлетний контракт по телевизионным правам на трансляцию матчей на территории Великобритании. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Чемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2023

Контракт заключен с телекомпаниями Sky Sports, TNT Sports и BBC, а его общая сумма составляет 6,7 млрд фунтов (7,8 млрд евро). По сравнению с текущим контрактом (5 млрд фунтов на три года) стоимость телеправ вырастет на 5% в год.

По новому соглашению, большинство матчей АПЛ будет транслировать Sky Sports — 215 из 380 игр в сезоне. TNT Sports получил права на трансляцию 52 матчей, который преимущественно будут проходить в субботу днем. BBC сможет бесплатно показывать ключевые моменты всех матчей чемпионата.

Соглашение вступит в силу в сезоне-2025/26. Эта сделка стала крупнейшей по продаже прав на спортивные трансляции в истории Великобритании.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Тюкавин признан лучшим молодым футболистом года в РПЛ
АПЛ заключила рекордный контракт на телеправа в Великобритании
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь