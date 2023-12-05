АПЛ заключила рекордный контракт на телеправа в Великобритании
Английская Премьер-лига заключила новый четырехлетний контракт по телевизионным правам на трансляцию матчей на территории Великобритании. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.
Английская Премьер-лига заключила новый четырехлетний контракт по телевизионным правам на трансляцию матчей на территории Великобритании. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.
Контракт заключен с телекомпаниями Sky Sports, TNT Sports и BBC, а его общая сумма составляет 6,7 млрд фунтов (7,8 млрд евро). По сравнению с текущим контрактом (5 млрд фунтов на три года) стоимость телеправ вырастет на 5% в год.
По новому соглашению, большинство матчей АПЛ будет транслировать Sky Sports — 215 из 380 игр в сезоне. TNT Sports получил права на трансляцию 52 матчей, который преимущественно будут проходить в субботу днем. BBC сможет бесплатно показывать ключевые моменты всех матчей чемпионата.
Соглашение вступит в силу в сезоне-2025/26. Эта сделка стала крупнейшей по продаже прав на спортивные трансляции в истории Великобритании.