АПЛ заключила рекордный контракт на телеправа в Великобритании

Контракт заключен с телекомпаниями Sky Sports, TNT Sports и BBC, а его общая сумма составляет 6,7 млрд фунтов (7,8 млрд евро). По сравнению с текущим контрактом (5 млрд фунтов на три года) стоимость телеправ вырастет на 5% в год.

По новому соглашению, большинство матчей АПЛ будет транслировать Sky Sports — 215 из 380 игр в сезоне. TNT Sports получил права на трансляцию 52 матчей, который преимущественно будут проходить в субботу днем. BBC сможет бесплатно показывать ключевые моменты всех матчей чемпионата.