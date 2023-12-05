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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
16:26 (мск), источник: Sportmail.ru

Леау надел костюм с юбкой на церемонию награждения в Италии

Звезда «Милана» Рафаэл Леау пришел в костюме с юбкой на церемонию награждения лучших игроков прошлого сезона Серии А.

МиланЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Церемония состоялась в понедельник в Милане. Gran Gala del Calcio 2023 — футбольный «Оскар», который подвел итоги итальянского сезона-2022/23.

Лучшим игроком был признан нигерийский нападающий «Наполи» Виктор Осимхен, а Леау попал в символическую сборную сезона, как и грузинский футболист Хвича Кварацхелия. Лучшим тренером признали Лучано Спаллетти, который возглавлял «Наполи», а сейчас тренирует сборную Италии.

Источник: Reuters

Леау выступает за «Милан» с 2019 года, он перешел в команду из французского «Лилля». В сезоне-2022/23 он сыграл в Серии А 35 матчей, забил 15 мячей и сделал 10 результативных передач. «Милан» занял четвертое место в турнирной таблице, победителем чемпионата стал «Наполи».

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