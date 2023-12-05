Леау надел костюм с юбкой на церемонию награждения в Италии

Лучшим игроком был признан нигерийский нападающий «Наполи» Виктор Осимхен, а Леау попал в символическую сборную сезона, как и грузинский футболист Хвича Кварацхелия. Лучшим тренером признали Лучано Спаллетти, который возглавлял «Наполи», а сейчас тренирует сборную Италии.

Леау выступает за «Милан» с 2019 года, он перешел в команду из французского «Лилля». В сезоне-2022/23 он сыграл в Серии А 35 матчей, забил 15 мячей и сделал 10 результативных передач. «Милан» занял четвертое место в турнирной таблице, победителем чемпионата стал «Наполи».