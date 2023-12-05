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18:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Журнал Time назвал Лионеля Месси спортсменом 2023 года

В 2023 году аргентинский нападающий в рекордный восьмой раз получил награду лучшему футболисту года — «Золотой мяч».

Аргентина
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Источник: Reuters

Как сообщается на сайте издания, игрок американского футбольного клуба «Интер Майами» Лионель Месси стал спортсменом года по версии американского журнала Time.

Летом 2023 года Месси перешел в клуб из Флориды. Журналист Time вспоминает, как в первом матче за «Интер Майами» против мексиканского клуба «Крус Асуль» Месси фирменным ударом со штрафного положил мяч в девятку перед финальным свистком. Тот гол принес победу клубу Месси в матче Кубка лиг.

Месси помог своему клубу выиграть Кубок лиг, забив 10 мячей в 7 матчах. В Кубке лиг принимают участие клубы МЛС и чемпионата Мексики. Благодаря победе в турнире Месси стал рекордсменом по количеству титулов — 44.

Также в рекордный восьмой раз в 2023 году аргентинец был признан лучшим футболистом года, выиграв «Золотой мяч».

Месси 37 лет, ранее форвард выступал за французский «ПСЖ» (2021−2023), с 2003 по 2021 год он играл за испанскую «Барселону», установив рекорд клуба по количеству голов и результативных передач. Вместе со сборной Аргентины нападающий выиграл чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Церемония вручения «Золотого мяча»
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