Журнал Time назвал Лионеля Месси спортсменом 2023 года

Как сообщается на сайте издания, игрок американского футбольного клуба «Интер Майами» Лионель Месси стал спортсменом года по версии американского журнала Time.

Летом 2023 года Месси перешел в клуб из Флориды. Журналист Time вспоминает, как в первом матче за «Интер Майами» против мексиканского клуба «Крус Асуль» Месси фирменным ударом со штрафного положил мяч в девятку перед финальным свистком. Тот гол принес победу клубу Месси в матче Кубка лиг.

Месси помог своему клубу выиграть Кубок лиг, забив 10 мячей в 7 матчах. В Кубке лиг принимают участие клубы МЛС и чемпионата Мексики. Благодаря победе в турнире Месси стал рекордсменом по количеству титулов — 44.

Также в рекордный восьмой раз в 2023 году аргентинец был признан лучшим футболистом года, выиграв «Золотой мяч».

Месси 37 лет, ранее форвард выступал за французский «ПСЖ» (2021−2023), с 2003 по 2021 год он играл за испанскую «Барселону», установив рекорд клуба по количеству голов и результативных передач. Вместе со сборной Аргентины нападающий выиграл чемпионат мира 2022 года в Катаре.