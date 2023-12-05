Гвардиола назвал команду, которая победит в АПЛ в этом сезоне

«Если вы спросите меня сегодня, то я чувствую, что мы выиграем Премьер-лигу. Если мы будем играть на том уровне, который показывали в матчах против “Ливерпуля” и “Тоттенхэма”, то мы сделаем это снова. Конечно, мы понимаем как это непросто», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба клуба.