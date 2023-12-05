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18:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Гвардиола назвал команду, которая победит в АПЛ в этом сезоне

Главный тренер «Манчестер Сити» заявил, что чувствует, что его команда одержит победу в чемпионате Англии в сезоне-2023/24.

Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Манчестер Сити» после 14 туров занимает третье место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, отставая от лидирующего «Арсенала» на три очка.

«Если вы спросите меня сегодня, то я чувствую, что мы выиграем Премьер-лигу. Если мы будем играть на том уровне, который показывали в матчах против “Ливерпуля” и “Тоттенхэма”, то мы сделаем это снова. Конечно, мы понимаем как это непросто», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба клуба.

Гвардиола тренирует английский клуб с 2016 года. В 2023 году клуб впервые в своей истории победил в Лиге чемпионов. Также Гвардиола пять раз приводил «Манчестер Сити» к победе в чемпионате Англии.

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