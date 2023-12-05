Гвардиола назвал команду, которая победит в АПЛ в этом сезоне
Главный тренер «Манчестер Сити» заявил, что чувствует, что его команда одержит победу в чемпионате Англии в сезоне-2023/24.
Главный тренер «Манчестер Сити» заявил, что чувствует, что его команда одержит победу в чемпионате Англии в сезоне-2023/24.
«Манчестер Сити» после 14 туров занимает третье место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, отставая от лидирующего «Арсенала» на три очка.
«Если вы спросите меня сегодня, то я чувствую, что мы выиграем Премьер-лигу. Если мы будем играть на том уровне, который показывали в матчах против “Ливерпуля” и “Тоттенхэма”, то мы сделаем это снова. Конечно, мы понимаем как это непросто», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба клуба.
Гвардиола тренирует английский клуб с 2016 года. В 2023 году клуб впервые в своей истории победил в Лиге чемпионов. Также Гвардиола пять раз приводил «Манчестер Сити» к победе в чемпионате Англии.