«Арсенал» вырвал победу у «Лутона» в матче с семью голами
Лондонский «Арсенал» на выезде одержал волевую победу над «Лутоном» (4:3) в матче 15-го тура АПЛ.
Лондонский «Арсенал» на выезде одержал волевую победу над «Лутоном» (4:3) в матче 15-го тура АПЛ.
В составе хозяев забитыми мячами отметились Гэбриел Ошо (25'), Элайджа Адебайо (49'), Росс Баркли (57'). У лондонцев забивали Габриэл Мартинелли (20'), Габриэл Жезус (45') и Кай Хавертц (60'). Победный мяч на седьмой добавленной минуте забил полузащитника «Арсенала» Деклан Райс.
«Очень рад. Мы знали, что здесь будет большая битва, мы усложнили себе задачу тем, что пропустили голы. Мы показали командный дух тем, как мы боролись, проявляли себя в нужные моменты и никогда не сдавались. Мы были настроены победить и получили вознаграждение. Отдаем должное “Лутону”. Их доставка мяча была превосходной, завершение атак — отличным, иногда нужно отдать должное сопернику. Большие комплименты им, это был тяжелый вечер», — сказал главный тренер «Арсенала» Микел Артета на послематчевой пресс-конференции.
Благодаря этой победе «Арсенал» продлил свою победную серию во всех турнирах до шести матчей. «Канониры» закрепились на первой строчке, оторвавшись от идущего вторым «Ливерпуля» на пять очков.
Следующий матч «Арсенал» проведет в субботу, 9 декабря, на выезде против «Астон Виллы».