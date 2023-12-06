«Арсенал» вырвал победу у «Лутона» в матче с семью голами

«Очень рад. Мы знали, что здесь будет большая битва, мы усложнили себе задачу тем, что пропустили голы. Мы показали командный дух тем, как мы боролись, проявляли себя в нужные моменты и никогда не сдавались. Мы были настроены победить и получили вознаграждение. Отдаем должное “Лутону”. Их доставка мяча была превосходной, завершение атак — отличным, иногда нужно отдать должное сопернику. Большие комплименты им, это был тяжелый вечер», — сказал главный тренер «Арсенала» Микел Артета на послематчевой пресс-конференции.