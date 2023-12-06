Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Брайтон
Брентфорд
Футбол. Зарубежный
22:30
Фулхэм
Ноттингем Форест
Футбол. Зарубежный
22:30
Шеффилд Юнайтед
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
22:30
Кристал Пэлас
Борнмут
Футбол. Зарубежный
5.12
Лутон Таун
Арсенал
34
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Лион
Футбол. Еврокубки
23:00
Вильярреал
Маккаби Хайфа
Футбол. Зарубежный
5.12
Вулверхэмптон
Бернли
10
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
5.12
Лутон Таун
Арсенал
34
5.12
Вулверхэмптон
Бернли
10
3.12
Манчестер Сити
Тоттенхэм Хотспур
33
3.12
Борнмут
Астон Вилла
22
3.12
Челси
Брайтон
32
3.12
Ливерпуль
Фулхэм
43
3.12
Вест Хэм
Кристал Пэлас
11
2.12
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Юнайтед
10
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
09:14 (мск), источник: Sportmail.ru

«Арсенал» вырвал победу у «Лутона» в матче с семью голами

Лондонский «Арсенал» на выезде одержал волевую победу над «Лутоном» (4:3) в матче 15-го тура АПЛ.

Лутон Таун
АрсеналЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

В составе хозяев забитыми мячами отметились Гэбриел Ошо (25'), Элайджа Адебайо (49'), Росс Баркли (57'). У лондонцев забивали Габриэл Мартинелли (20'), Габриэл Жезус (45') и Кай Хавертц (60'). Победный мяч на седьмой добавленной минуте забил полузащитника «Арсенала» Деклан Райс.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Очень рад. Мы знали, что здесь будет большая битва, мы усложнили себе задачу тем, что пропустили голы. Мы показали командный дух тем, как мы боролись, проявляли себя в нужные моменты и никогда не сдавались. Мы были настроены победить и получили вознаграждение. Отдаем должное “Лутону”. Их доставка мяча была превосходной, завершение атак — отличным, иногда нужно отдать должное сопернику. Большие комплименты им, это был тяжелый вечер», — сказал главный тренер «Арсенала» Микел Артета на послематчевой пресс-конференции.

Благодаря этой победе «Арсенал» продлил свою победную серию во всех турнирах до шести матчей. «Канониры» закрепились на первой строчке, оторвавшись от идущего вторым «Ливерпуля» на пять очков.

Следующий матч «Арсенал» проведет в субботу, 9 декабря, на выезде против «Астон Виллы».

Лутон Таун
3:4
Первый тайм: 1:2
Арсенал
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Экс-жена Тома Брэди Жизель Бюндхен получила пояс по джиу-джитсу
Месси рассказал о сложностях во время адаптации в США
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь