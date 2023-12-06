Месси рассказал о сложностях во время адаптации в США
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси рассказал, с какими сложностями столкнулся в период адаптации в США.
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси рассказал, с какими сложностями столкнулся в период адаптации в США.
«Пока мы ни на что не можем пожаловаться. Возможно, самым сложным моментом в адаптации оказались пробки, хотя в Париже это тоже было непросто.
А еще жара и влажность летом. Хотя пребывание на пляже или в отпуске часто бывает приятным. Но для занятий спортом, тренировок или игр, особенно летом, возможно, это немного чересчур, и это сказывается», — приводит слова Месси журнал Time.
Вчера журнал Time назвал Лионеля Месси спортсменом 2023 года. Летом он перешел в клуб из Флориды, контракт аргентинца с «Интер Майами» действует до 31 декабря 2025 года.