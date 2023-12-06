Месси рассказал о сложностях во время адаптации в США

«Пока мы ни на что не можем пожаловаться. Возможно, самым сложным моментом в адаптации оказались пробки, хотя в Париже это тоже было непросто.



А еще жара и влажность летом. Хотя пребывание на пляже или в отпуске часто бывает приятным. Но для занятий спортом, тренировок или игр, особенно летом, возможно, это немного чересчур, и это сказывается», — приводит слова Месси журнал Time.