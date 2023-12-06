Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Брайтон
Брентфорд
Футбол. Зарубежный
22:30
Фулхэм
Ноттингем Форест
Футбол. Зарубежный
22:30
Шеффилд Юнайтед
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
22:30
Кристал Пэлас
Борнмут
Футбол. Зарубежный
5.12
Лутон Таун
Арсенал
34
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Лион
Футбол. Еврокубки
23:00
Вильярреал
Маккаби Хайфа
Футбол. Зарубежный
5.12
Вулверхэмптон
Бернли
10
Все события
Фоторепортажи
25Слезы и улыбки: футболистки «Зенита» выиграли ЧР
21Карьера Алана Дзагоева
10:26 (мск), источник: Sportmail.ru

Месси рассказал о сложностях во время адаптации в США

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси рассказал, с какими сложностями столкнулся в период адаптации в США.

Наверх
Источник: Reuters

«Пока мы ни на что не можем пожаловаться. Возможно, самым сложным моментом в адаптации оказались пробки, хотя в Париже это тоже было непросто.

А еще жара и влажность летом. Хотя пребывание на пляже или в отпуске часто бывает приятным. Но для занятий спортом, тренировок или игр, особенно летом, возможно, это немного чересчур, и это сказывается», — приводит слова Месси журнал Time.

Вчера журнал Time назвал Лионеля Месси спортсменом 2023 года. Летом он перешел в клуб из Флориды, контракт аргентинца с «Интер Майами» действует до 31 декабря 2025 года.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Экс-жена Тома Брэди Жизель Бюндхен получила пояс по джиу-джитсу
Месси рассказал о сложностях во время адаптации в США
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь