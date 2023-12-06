Вратарю «Барселоны» тер Штегену сделают операцию на спине

Тер Штеген пожаловался на боли в спине, когда находился в расположении сборной Германии во время ноябрьской паузы на игры национальных команд. После этого он не принял участие в двух играх сборной и пропустил три матча «Барселоны».

«На этой неделе игроку первой команды Марку тер Штегену предстоит хирургическое вмешательство, чтобы решить проблемы с поясницей, которые он испытывает. После процедуры будет сделано новое заявление», — говорится в заявлении клуба.

Сам футболист также прокомментировал решение об операции.

«После консультации с медицинским штабом “Барселоны” мы решили пойти на хирургическое вмешательство. Такой большой перерыв меня раздражает. Это правильное и безопасное решение, чтобы помочь моему клубу и сборной Германии», — написал тер Штеген в одной из своих соцсетей.