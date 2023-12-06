Гвардиола высказал восхищение экс-тренеру «Спартака» Эмери

«Факт, что все команды, которыми он руководил, имеют его влияние. Его отпечаток очевиден. Команды становятся лучше во всех аспектах: результаты, игроки, контроль высокого прессинга, глубина, стандартные положения и переходы — это исключительно. Я испытываю большое восхищение Эмери.



Всегда сложно противостоять “Астон Вилле”. Серия, форма, в которой они находятся в этом сезоне… Особенно дома, потому что они выиграли все, но и на выезде тоже, это будет тяжелая игра. Мы знали это раньше, и мы знаем это сейчас», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.



Унаи Эмери возглавил московский «Спартак» летом 2012 года, контракт был рассчитан на два года, однако, после разгромного поражения от «Динамо» — 1:5 тренер был отправлен в отставку.