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11:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Гвардиола высказал восхищение экс-тренеру «Спартака» Эмери

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о главном тренере «Астон Виллы» Унаи Эмери в преддверии матча 15-го тура АПЛ.

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Источник: AP 2023

«Факт, что все команды, которыми он руководил, имеют его влияние. Его отпечаток очевиден. Команды становятся лучше во всех аспектах: результаты, игроки, контроль высокого прессинга, глубина, стандартные положения и переходы — это исключительно. Я испытываю большое восхищение Эмери.

Всегда сложно противостоять “Астон Вилле”. Серия, форма, в которой они находятся в этом сезоне… Особенно дома, потому что они выиграли все, но и на выезде тоже, это будет тяжелая игра. Мы знали это раньше, и мы знаем это сейчас», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

Унаи Эмери возглавил московский «Спартак» летом 2012 года, контракт был рассчитан на два года, однако, после разгромного поражения от «Динамо» — 1:5 тренер был отправлен в отставку.

«Манчестер Сити» занимает третье место в АПЛ, а «Астон Вилла» идет следом отставая на одно очко. Команды встретятся в сегодня, 6 декабря, на стадионе «Вилла Парк».

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