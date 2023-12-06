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11:36 (мск), источник: Sportmail.ru

Портал Goal.com назвал Александра Головина «русским волшебником»

Авторитетный интернет-портал Goal.com опубликовал подборку самых результативных футболистов чемпионата Франции в сезоне-2023/2024.

МонакоЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

Авторы портала Goal.com отметили вклад российского полузащитника в результаты команды.

«Российский волшебник “Монако” Александр Головин под руководством тренера Филиппа Клемана вернулся к своей потрясающей результативности. Он реализует свой огромный потенциал, создавая моменты и забивая голы, которые могут помочь команде конкурировать за места на вершине таблицы. Прошлый сезон стал для Головина лучшим в “Монако”. Судя по всему, он собирается сохранить свою форму и в этом сезоне», — говорится в статье на Goal.com.

26-летний российский полузащитник выступает за монегасков с 2018 года. В текущем сезоне Лиги 1 Головин провел за «Монако» 13 матчей, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами.

По данным портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость Головина составляет 30 миллионов евро.

В гонке бомбардиров французского первенства с 15 мячами лидирует форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе. На втором месте с 7 голами — нигерийский форвард «Монпелье» Акор Адамс.

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Портал Goal.com назвал Александра Головина «русским волшебником»
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