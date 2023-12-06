Портал Goal.com назвал Александра Головина «русским волшебником»

«Российский волшебник “Монако” Александр Головин под руководством тренера Филиппа Клемана вернулся к своей потрясающей результативности. Он реализует свой огромный потенциал, создавая моменты и забивая голы, которые могут помочь команде конкурировать за места на вершине таблицы. Прошлый сезон стал для Головина лучшим в “Монако”. Судя по всему, он собирается сохранить свою форму и в этом сезоне», — говорится в статье на Goal.com.