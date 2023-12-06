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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
15:17 (мск), источник: Sportmail.ru

«Интер» выйдет на матч в футболках с логотипом «Трансформеров»

Миланский «Интер» выйдет на поле в матче Серии А с «Удинезе» с логотипом киносаги «Трансформеры» на игровых футболках, сообщается на сайте клуба.

Интер
УдинезеЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Пресс-служба ФК "Интер"

На домашних футболках, выпущенных лимитированной серией, логотип киносаги сменит эмблему стримингового сервиса Paramount+, который является спонсором итальянского клуба. Смена логотипа приурочена к выходу всех частей «Трансформеров» на Paramount+.

Игроки проведут матч 15-го тура чемпионата Италии в этих футболках против «Удинезе» 9 декабря. После матча их выставят на аукцион, часть футболок продадут в магазинах «Интера» и на сайте клуба, деньги полученные от продажи отправят на благотворительность, еще часть передадут детям из больниц Милана.

В текущем сезоне «Интер» лидирует в чемпионате Италии, набрав 35 очков. Идущий на втором месте «Ювентус» отстает от команды Симоне Индзаги на два очка.

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