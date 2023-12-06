«Интер» выйдет на матч в футболках с логотипом «Трансформеров»
Миланский «Интер» выйдет на поле в матче Серии А с «Удинезе» с логотипом киносаги «Трансформеры» на игровых футболках, сообщается на сайте клуба.
Миланский «Интер» выйдет на поле в матче Серии А с «Удинезе» с логотипом киносаги «Трансформеры» на игровых футболках, сообщается на сайте клуба.
На домашних футболках, выпущенных лимитированной серией, логотип киносаги сменит эмблему стримингового сервиса Paramount+, который является спонсором итальянского клуба. Смена логотипа приурочена к выходу всех частей «Трансформеров» на Paramount+.
Игроки проведут матч 15-го тура чемпионата Италии в этих футболках против «Удинезе» 9 декабря. После матча их выставят на аукцион, часть футболок продадут в магазинах «Интера» и на сайте клуба, деньги полученные от продажи отправят на благотворительность, еще часть передадут детям из больниц Милана.
В текущем сезоне «Интер» лидирует в чемпионате Италии, набрав 35 очков. Идущий на втором месте «Ювентус» отстает от команды Симоне Индзаги на два очка.