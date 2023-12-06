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15:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Фрэнк Лэмпард может возглавить клуб МЛС

Английский специалист находится без работы с конца сезона-2022/23, когда истек его контракт с «Челси».

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Источник: Reuters

Как сообщает The Athletic, Фрэнк Лэмпард вошел в число основных претендентов на пост главного тренера клуба «Шарлотт».

По информации источника, «Шарлотт» провел переговоры с 45-летним специалистом и с бывшим тренером «Астон Виллы», «Брентфорда» и «Лестера» Дином Смитом. Клуб планирует принять окончательное решение в ближайшие две недели.

В минувшем сезоне «Шарлотт» занял девятое место в Восточной конференции и в матче за участие в основной сетке плей-офф уступил «Нью-Йорк Ред Буллз».

Кроме «Челси» Лэмпард возглавлял клубы работал в «Дерби Каунти» и «Эвертоне». Большую часть своюей карьеры футболиста Фрэнк Лэмпард провел в «Челси», также выступал за такие клубы как «Вест Хэм», «Манчестер Сити» и «Нью-Йорк Сити».

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