Фрэнк Лэмпард может возглавить клуб МЛС

Как сообщает The Athletic, Фрэнк Лэмпард вошел в число основных претендентов на пост главного тренера клуба «Шарлотт».

По информации источника, «Шарлотт» провел переговоры с 45-летним специалистом и с бывшим тренером «Астон Виллы», «Брентфорда» и «Лестера» Дином Смитом. Клуб планирует принять окончательное решение в ближайшие две недели.

В минувшем сезоне «Шарлотт» занял девятое место в Восточной конференции и в матче за участие в основной сетке плей-офф уступил «Нью-Йорк Ред Буллз».