Фрэнк Лэмпард может возглавить клуб МЛС
Английский специалист находится без работы с конца сезона-2022/23, когда истек его контракт с «Челси».
Английский специалист находится без работы с конца сезона-2022/23, когда истек его контракт с «Челси».
Как сообщает The Athletic, Фрэнк Лэмпард вошел в число основных претендентов на пост главного тренера клуба «Шарлотт».
По информации источника, «Шарлотт» провел переговоры с 45-летним специалистом и с бывшим тренером «Астон Виллы», «Брентфорда» и «Лестера» Дином Смитом. Клуб планирует принять окончательное решение в ближайшие две недели.
В минувшем сезоне «Шарлотт» занял девятое место в Восточной конференции и в матче за участие в основной сетке плей-офф уступил «Нью-Йорк Ред Буллз».
Кроме «Челси» Лэмпард возглавлял клубы работал в «Дерби Каунти» и «Эвертоне». Большую часть своюей карьеры футболиста Фрэнк Лэмпард провел в «Челси», также выступал за такие клубы как «Вест Хэм», «Манчестер Сити» и «Нью-Йорк Сити».