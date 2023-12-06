В «Реале» уверены, что смогут подписать Мбаппе зимой

По информации источника, если к 1 января Мбаппе не подпишет новый контракт с «ПСЖ», «Реал» свяжется с мамой Мбаппе, которая является его агентом и сделает свое предложение. У Килиана будет время до 15 января, чтобы на него ответить. Больше никаких сомнений и долгих обменов мнениями в «Реале» не будет. Мбаппе дадут 15 дней на раздумья, более чем достаточно, чтобы сказать «да, я согласен».