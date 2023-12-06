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16:09 (мск), источник: Sportmail.ru

В «Реале» уверены, что смогут подписать Мбаппе зимой

В «Реал» уверены, что Мбаппе не продлит соглашение с «ПСЖ» до 1 января и клуб подпишет его, дав время футболисту на принятие решения до 15 января, сообщает AS.

ПСЖ
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Источник: AFP 2023

По информации источника, если к 1 января Мбаппе не подпишет новый контракт с «ПСЖ», «Реал» свяжется с мамой Мбаппе, которая является его агентом и сделает свое предложение. У Килиана будет время до 15 января, чтобы на него ответить. Больше никаких сомнений и долгих обменов мнениями в «Реале» не будет. Мбаппе дадут 15 дней на раздумья, более чем достаточно, чтобы сказать «да, я согласен».

В текущем сезоне 24-летний Мбаппе провел 13 матчей за «ПСЖ» в чемпионате Франции, забил 15 голов и сделал две результативные передачи. Парижане лидируют в турнирной таблице Лиги 1.

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