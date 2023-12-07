«Боруссия» вылетела из Кубка Германии по футболу

У победителей забитыми мячами отметились нападающие Серу Гирасси (55') и Силас (78'). У «Боруссии» на 60-й минуте отличился полузащитник Джейми Байно-Гиттенс, но после просмотра видеоповтора его мяч был отменен из-за офсайда.

В других матчах игрового дня леверкузенский «Байер» обыграл «Падеборн» (3:1), берлинская «Герта» прошла «Гамбург» (3:3, по пен. 5:3), а «Саарбрюккен» из третьей Бундеслиги сотворил еще одну сенсацию, обыграв франкфуртский «Айнтрахт» (2:0). На предыдущей стадии «Саарбрюккен» выбил из турнира мюнхенскую «Баварию» (2:1).