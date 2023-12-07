«Боруссия» вылетела из Кубка Германии по футболу
«Штутгарт» дома обыграл дортмундскую «Боруссию» (2:0) в матче ⅛ финала Кубка Германии.
«Штутгарт» дома обыграл дортмундскую «Боруссию» (2:0) в матче ⅛ финала Кубка Германии.
У победителей забитыми мячами отметились нападающие Серу Гирасси (55') и Силас (78'). У «Боруссии» на 60-й минуте отличился полузащитник Джейми Байно-Гиттенс, но после просмотра видеоповтора его мяч был отменен из-за офсайда.
В других матчах игрового дня леверкузенский «Байер» обыграл «Падеборн» (3:1), берлинская «Герта» прошла «Гамбург» (3:3, по пен. 5:3), а «Саарбрюккен» из третьей Бундеслиги сотворил еще одну сенсацию, обыграв франкфуртский «Айнтрахт» (2:0). На предыдущей стадии «Саарбрюккен» выбил из турнира мюнхенскую «Баварию» (2:1).
Жеребьевка ¼ финала состоится в воскресенье, 10 декабря. Следующие игры Кубка Германии пройдут с 30 по 31 января и с 6 по 7 февраля.