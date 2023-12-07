«Ман Сити» проиграл «Астон Вилле» и выпал из тройки лидеров АПЛ

Единственный мяч в этой встрече на 74-й минуте после рикошета от защитника забил ямайский вингер «Астон Виллы» Леон Бейли.

Стоит отметить, что на протяжении всей игры «Астон Вилла» владела серьезным игровым приемуществом. «Манчестер Сити» нанес два удара в сторону ворот хозяев в первые десять минут игры, после чего не сумел создать у ворот противника ни одного момента. При этом игроки «Астон Виллы» нанесли по воротам «Сити» 22 удара, семь из которых пришлись в створ.

По информации Opta, это наибольшее количество ударов, нанесенное по воротам команды Гвардиолы за все 535 матчей в его тренерской карьере в топ-лигах.

— «Астон Вилла» играла лучше. В первом тайме мы были статичны при владении мячом, во втором стало намного, намного лучше, и шансы у нас были, однако не удавалось вовремя сделать пас или правильное движение. Мы пропустили после рикошета, но и у нас 4−5 голов после рикошета, поэтому что есть — то есть. Надо принять, что «Астон Вилла» была лучше, и переходить к матчу с «Лутоном».

Родри — важный игрок, но нам надо находить способ побеждать и без него. Мы отстаем на шесть очков. Хотелось бы лидировать, но мы трижды сыграли вничью и проиграли сегодня. За эти годы мы научились находить способ победить, но сейчас у нас есть проблемы с этим, надо найти решение. Это моя работа. Когда соперник сильнее, нужно это признавать, — сказал главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола после матча.