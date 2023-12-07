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09:23 (мск), источник: Sportmail.ru

Дубль Мактоминея принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Челси»

«Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Челси» (2:1) в матче 15-го тура АПЛ.

Манчестер Юнайтед
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Источник: Reuters

В составе манкунианцев дублем отметился полузащитник Скотт Мактоминей (19', 69'). У лондонцев единственный мяч c передачи украинского полузащитника Михаила Мудрика забил Коул Палмер (45').

«Я всегда могу на что-то пожаловаться, но мы довольны результатом и игрой. Мы это заслужили. Хотели направить послание болельщикам, но таков наш стиль. В первые 30 минут мы прекрасно сделали это на поле. Пропускать гол было необязательно, мы выключились. Еще предстоит сделать кое-какие шаги, мы движемся в верном направлении. Это будет хорошая команда, хорошим станет и этот проект», — сказал главный тренер «Юнайтед» Эрик тен Хаг после матча.

Стоит отметить, что на 9-й минуте встречи полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш не смог реализовать пенальти. Вратарь «Челси» Роберт Санчес парировал удар португальца с точки, став первым голкипером лондонцев с мая 2021 года, которому удалось отразить одиннадцатиметровый удар.

Манкунианцы продлили свою беспроигрышную серию против «Челси» в АПЛ до 12 матчей, одержав пять побед и семь раз сыграв вничью. Последний раз лондонцы побеждали «Юнайтед» в рамках чемпионата Англии в ноябре 2017 года.

«Манчестер Юнайтед» одержал четвертую победу за последние пять матчей в АПЛ и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет девять очков. «Челси» сохранил за собой десятую строчку.

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Манчестер Юнайтед
2:1
Первый тайм: 1:1
Челси
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