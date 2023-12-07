Футболист «Ливерпуля» выбыл до конца сезона из-за травмы колена
Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип получил разрыв передней крестообразной связки колена во время матча 14‑го тура АПЛ против «Фулхэма» (4:3). Об этом сообщает BBC.
Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип получил разрыв передней крестообразной связки колена во время матча 14‑го тура АПЛ против «Фулхэма» (4:3). Об этом сообщает BBC.
32-летний защитник был заменен на 69‑й минуте матча, который прошел в минувшее воскресенье. Окончательный диагноз игрока был объявлен после матча 15-го тура против «Шеффилд Юнайтед» (2:0).
«Речь о разрыве передней крестообразной связки. К сожалению, это то, чего я ожидал с первой секунды. Все выглядело так. Очень жаль», — сказал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.
Матип выбыл до конца сезона и, возможно, больше не сыграет за «Ливерпуль», так как его контракт с клубом истекает ближайшим летом. Камерунский защитник выступал за «Ливерпуль» с 2016 года, провел за команду 201 матч и выиграл с ней все возможные титулы.