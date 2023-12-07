Футболист «Ливерпуля» выбыл до конца сезона из-за травмы колена

32-летний защитник был заменен на 69‑й минуте матча, который прошел в минувшее воскресенье. Окончательный диагноз игрока был объявлен после матча 15-го тура против «Шеффилд Юнайтед» (2:0).

«Речь о разрыве передней крестообразной связки. К сожалению, это то, чего я ожидал с первой секунды. Все выглядело так. Очень жаль», — сказал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.