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10:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Футболист «Ливерпуля» выбыл до конца сезона из-за травмы колена

Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип получил разрыв передней крестообразной связки колена во время матча 14‑го тура АПЛ против «Фулхэма» (4:3). Об этом сообщает BBC.

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Источник: Reuters

32-летний защитник был заменен на 69‑й минуте матча, который прошел в минувшее воскресенье. Окончательный диагноз игрока был объявлен после матча 15-го тура против «Шеффилд Юнайтед» (2:0).

«Речь о разрыве передней крестообразной связки. К сожалению, это то, чего я ожидал с первой секунды. Все выглядело так. Очень жаль», — сказал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

Матип выбыл до конца сезона и, возможно, больше не сыграет за «Ливерпуль», так как его контракт с клубом истекает ближайшим летом. Камерунский защитник выступал за «Ливерпуль» с 2016 года, провел за команду 201 матч и выиграл с ней все возможные титулы.

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0:2
Первый тайм: 0:1
Ливерпуль
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