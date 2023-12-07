Гвардиола назвал условие завершения карьеры
Каталонский специалист назвал условие, при котором он покинет «Манчестер Сити» после этого сезона.
Каталонский специалист назвал условие, при котором он покинет «Манчестер Сити» после этого сезона.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал журналистам, в каком случае уйдет в отставку уже ближайшим летом.
«Если мы выиграем требл в этом сезоне, я уйду в отставку. Это точно. Я знаю, что это чрезвычайно сложно. Сколько невероятных команд выступало в Англии, и только одна с сэром Алексом Фергюсоном сделала это и мы сами в прошлом сезоне», — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.
Под «треблом» в Англии подразумевают победы за один сезон в чемпионате, кубке страны и Лиге чемпионов. В сезоне-2022/23 это достижение покорилось «Манчестер Сити».
Контракт Гвардиолы с клубом из Манчестера истекает летом 2025 года.
6 декабря «Манчестер Сити» в матче 15-го тура Английской Премьер-лиги уступил «Астон Вилле» со счетом 0:1 и находится на четвертом месте в турнирной таблице. От лидирующего «Арсенала» «горожане» отстают на 6 очков.
Гвардиола работает в «Манчестер Сити» с 2016 года. Ранее он возглавлял «Барселону» и «Баварию». Вместе с каталонским клубом он трижды побеждал в чемпионате Испании и дважды выигрывал главный еврокубковый турнир.