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11:08 (мск), источник: Sportmail.ru

Гвардиола назвал условие завершения карьеры

Каталонский специалист назвал условие, при котором он покинет «Манчестер Сити» после этого сезона.

Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарьЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал журналистам, в каком случае уйдет в отставку уже ближайшим летом.

«Если мы выиграем требл в этом сезоне, я уйду в отставку. Это точно. Я знаю, что это чрезвычайно сложно. Сколько невероятных команд выступало в Англии, и только одна с сэром Алексом Фергюсоном сделала это и мы сами в прошлом сезоне», — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.

Под «треблом» в Англии подразумевают победы за один сезон в чемпионате, кубке страны и Лиге чемпионов. В сезоне-2022/23 это достижение покорилось «Манчестер Сити».

Контракт Гвардиолы с клубом из Манчестера истекает летом 2025 года.

6 декабря «Манчестер Сити» в матче 15-го тура Английской Премьер-лиги уступил «Астон Вилле» со счетом 0:1 и находится на четвертом месте в турнирной таблице. От лидирующего «Арсенала» «горожане» отстают на 6 очков.

Гвардиола работает в «Манчестер Сити» с 2016 года. Ранее он возглавлял «Барселону» и «Баварию». Вместе с каталонским клубом он трижды побеждал в чемпионате Испании и дважды выигрывал главный еврокубковый турнир.

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